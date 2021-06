Quanto ci infastidisce, soprattutto in estate, quando sfoggiamo i nostri amati sandali, avere i talloni screpolati? Tanto! Ma allora quali possono essere le soluzioni e i rimedi totalmente naturali per ovviare al problema dei talloni screpolati? Come possiamo migliorare la pelle in quella zona?

Talloni screpolati: i rimedi naturali

Sono tante le cause che portano la zona dei talloni a essere secca, screpolata, callosa e dunque totalmente antiestetica. Tra queste motivazioni c’è proprio l’esposizione al sole, l’utilizzo delle scarpe chiuse con cui camminiamo – più grave quando siamo in una situazione di obesità -, la disidratazione e la pressione, e in generale una mancanza di cura verso la pelle dei nostri piedi.

Talvolta, oltre a essere un fastidio per lo più esteriore, avere i talloni screpolati può anche diventare doloroso, perché possono crearsi delle ulcere e dei tagli: quali sono allora i rimedi naturali che possiamo applicare per migliorare la situazione?

Tutti i rimedi naturali per talloni screpolati

Vediamo insieme quali possono essere i rimedi naturali da sfruttare quando ci ritroviamo ad avere i talloni molto screpolati: vanno dagli oli agli scrub, ad alcuni veri e propri alimenti.

Burro di Karitè

Facciamo ammorbidire del burro di Karitè a bagnomaria per renderlo più spalmabile. Una volta applicato sui talloni – ancora meglio se dopo uno scrub – indossiamo dei calzini di cotone e lasciamolo in posa durante la notte.

Scrub

E’ davvero semplicissimo: basta utilizzare un olio vegetale (a nostra scelta) e mescolarlo con sale o zucchero, dopodiché lo si strofina sui talloni.

Pietra pomice

E’ il rimedio più antico del mondo: la pietra pomice è da sempre utilizzata per levigare i talloni e in generale le zone callose. Basta sfregarla sulla pelle con movimenti circolari per sentirla immediatamente più liscia.

Oli vegetali

Gli oli vegetali sono una risorsa per moltissimi piccoli problemi quotidiani.

I migliori per ridurre la screpolatura dei talloni sono: l’olio di jojoba, di cocco, di mandorle, nonché l’olio di sesamo. Questi oli, se mescolati con sale o zucchero sono perfetti per effettuare gli scrub.

Rimedi naturali talloni screpolati: i pediluvi

Fare un pediluvio può essere la soluzione perfetta quando vogliamo ammorbidire la pelle dei talloni. Per farlo basta riempire un catino con acqua non troppo calda. A questa possiamo aggiungere diverse sostanze emollienti: bicarbonato, oli vegetali, limone, miele.