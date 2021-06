Il frullato di sedano è una bevanda vegetale che aiuta a depurare l’organismo e a sciogliere i grassi, facendoci dimagrire. Scopriamo insieme come.

Frullato di sedano: le proprietà per dimagrire

Il sedano è un vegetale ricco di proprietà nutritive benefiche per l’organismo, ed è ottimo per chi vuole perdere peso.

Il vegetale contiene pochissime calorie (16 kcal per 100 grammi di prodotto) ed è un alimento ipocalorico negativo, cioè l’energia impiegata per masticarlo e digerirlo equivale alle calorie assunte mangiandolo.

Il sedano è ricco di sali minerali e vitamine, come potassio, sodio e le vitamine del gruppo B, come la B1, la B2 e la B6.

Il vegetale contiene anche tantissima acqua, ma anche sedanina e vitamina A, ed è ricchissimo di fibre.

Dimagrire col frullato di sedano: i benefici

Il frullato di sedano è ottimo per contrastare la ritenzione idrica, perché il vegetale è composto al 95% d’acqua, utile ad idratare l’organismo e ad eliminare scorie e tossine. La bevanda contiene anche limonene e asparagina, che le conferiscono proprietà depurative e diuretiche, utili a migliorare l’attività renale.

Il frullato di sedano ha anche un alto potere saziante, elimina i gas intestinali e accelera la digestione, aiutandoci così a dimagrire.

Inoltre, la bevanda regola il colesterolo nel sangue e migliora la circolazione, oltre a migliorare la salute di pelle, capelli e occhi.

Frullato di sedano per dimagrire: come prepararlo

Per dimagrire e tornare in forma, occorre bere il frullato di sedano in maniera continuativa almeno per 20 giorni, al mattino a colazione.

Per preparare la bevanda, occorrono tre gambi di sedano, mezzo cetriolo, due fette di ananas, un cucchiaio di crusca d’avena e un bicchiere d’acqua.

Dopo aver lavato tutti i vegetali, tagliateli a pezzetti e frullateli insieme. Aggiungete poi la crusca d’avena e l’acqua e frullate ancora. Se volete, per dolcificare, aggiungete un cucchiaino di miele.