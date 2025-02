Tarme dei vestiti: cause e danni

Ci sono insetti che possono causare dei fori nelle camicie o nei tessuti. Si tratta delle tarme dei vestiti che giungono a proliferare gli ambienti di casa per poi danneggiare i capi e l’abbigliamento. Scopriamo cosa le attrae e come allontanarle.

Tarme dei vestiti

Sono insetti che possono rappresentare un vero e proprio problema non solo nelle case, ma anche nei vestiti e nell’abbigliamento. Le tarme dei vestiti possono causare dei seri danni ai propri capi. A primo impatto potrebbero sembrare delle farfalle, ma il loro aspetto è sicuramente diverso considerando i danni che possono arrecare ai capi come maglioni e camicie.

Dal momento che questi insetti si cibano dei vestiti, sicuramente causano dei fori nei capi andando così a danneggiarli in modo irreparabile. Non appena entrano in casa, cominciano a entrare negli armadi dove sanno di trovare i vestiti e quindi proliferano arrivando così a creare dei danni ai vestiti e ai maglioni appesi.

Per capire se le tarme dei vestiti hanno agito, bisogna prestare attenzione ad alcuni segnali proprio per far capire la loro presenza. I buchi presenti nei capi di abbigliamento, soprattutto tra le pieghe o anche sotto le etichette, sono sicuramente un segnale importante della presenza di questi insetti in casa e nel vestiario. Sembrano delle piccole farfalle di colore bianco o grigio, ma in realtà sono delle larve di questi insetti.

Nel caso ci si dovesse accorgere che i problemi nei vestiti potessero essere più o meno vasti, è sempre bene fare attenzione dal momento che questi insetti potrebbero avere agito. In quel caso, è consigliabile intervenire onde evitare che la situazione possa degenerare e peggiorare.

Tarme dei vestiti: cause

Gli insetti come le tarme dei vestiti sono un problema davvero comune e la loro presenza in casa o nei capi di abbigliamento è data da una serie di fattori che possono essere sia di tipo ambientale che biologico. Arrivano in casa dalle finestre o anche dai giardini delle case per cui giungono rapidamente nei pressi dell’abitazione.

Gli insetti del genere entrano in casa anche per via del tipo di abbigliamento infetto o di capi che sono stati acquistati nei negozi dell’usato. Non appena sono all’interno dell’appartamento, sono attratte da una serie di elementi che sono presenti negli ambienti domestici. Amano molto i vestiti soprattutto quelli in cotone ma anche materiali quali tappeti o tende.

Si chiamano tarme dei vestiti proprio perché amano molto i tessuti pregni di liquidi e di sudore umano che rappresenta una fonte di nutrimento e di sopravvivenza. La cheratina è un altro elemento di nutrimento per questi insetti e presente nei peli e nelle piume. Le larve non sono visibili a occhio nudo ma arrivano a scavare dei tunnel penetrando nei tessuti arrivando a causare danni ai capi.

Amano molto gli ambienti caldi e umidi, ma anche gli spazi bui e poco ventilati. Gli armadi sono il luogo che maggiormente amano dal momento che qui possono proliferare rapidamente.

Tarme dei vestiti: rimedio

Per allontanare ed evitare una vera e propria invasione delle tarme dei vestiti, la soluzione migliore è affidarsi a un rimedio naturale. Il migliore è un repellente come Ecopest Home, efficace anche perché diverso dai soliti in commercio. Una soluzione diversa dai pesticidi e insetticidi poiché è un dispositivo tecnologico che aiuta ad avere un ambiente libero.

Un repellente tecnologico che sfrutta gli ultrasuoni e l’interferenza magnetica garantendo così un ambiente privo di questi insetti. L’ambiente risulta sereno e accogliente, oltre che ospitale sia per gli animali domestici ma anche per gli esseri umani dal momento che non causa nessun effetto collaterale o controindicazione.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Si sviluppa e funziona su un raggio di 250 metri quadrati fornendo così la massima protezione di cui si ha bisogno. Bisogna soltanto collegarlo alla presa affinché cominci a funzionare. Agisce in modo naturale allontanando ogni insetto: dalle tarme dei vestiti ai moscerini passando per le zanzare e le vespe, ma anche le cimici e le termiti.

Un repellente che è ecologico, quindi naturale, ma anche silenzioso, non dannoso ed evita di disturbare.

Questo repellente non è da ordinare né nei negozi online né in quelli fisici poiché Ecopest Home si compra soltanto sul sito ufficiale dove bisogna inserire i dati del consumatore nel modulo attendendo poi la chiamata dell’operatore per la conferma ed evasione dell’ordine. Il costo promozionale è di 49,90€ per due confezioni con pagamento accessibile tramite Paypal, carta di credito e i contanti direttamente al corriere alla consegna.