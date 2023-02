Tarme della polvere in casa: come eliminarle facilmente

Le tarme della polvere sono parassiti comunemente presenti in tutte le case. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché invadono le nostre case, come riconoscerle, i pericoli per la nostra salute e come sbarazzarsene in modo semplice e naturale.

Tarme della polvere

Sfatare il mito che una casa pulita sia sicura al 100% è non solo necessario, ma anche doveroso. Si tende, infatti, a credere che le tarme della polvere regnino nelle case molto sporche o che non vengono pulite regolarmente. In realtà, sbarazzarsi di questi parassiti è molto difficile poiché possiamo ritrovarceli anche nella casa più pulita. Al limite, si potrebbe cercare di individuare delle soluzioni che ci aiutino a ridurre al minimo la presenza delle tarme della polvere in casa, soprattutto per prevenire i problemi di allergia che questi insetti possono scatenare, in special modo nei bambini.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, cosa sono le tarme della polvere, come individuare la loro presenza in casa e, infine, come sbarazzarsene naturalmente, attraverso l’utilizzo di rimedi alternativi ai pesticidi chimici e sicuri per la nostra salute.

Tarme della polvere: cause

Comunemente note con il nome di acari, le tarme della polvere sono pericolose soprattutto per le persone affette da asma, rinite allergica o eczema. Questi parassiti, tuttavia, sono talmente piccoli che è impossibile vederli ad occhio nudo. Questi si nutrono di polvere, polline, spore fungine e molto altro ancora. Le tarme della polvere non pungono e non mordono ma, come detto, sono molto pericolose per le persone predisposte, dato che i loro corpi contengono un forte allergene.

Le tarme della polvere si trovano soprattutto nelle zone della casa a più alto traffico, quelle in cui è più facile che si accumuli la polvere, come la camera da letto, il letto, il divano, il tappeto e tutti quei posti che gli acari trovano morbidi.

Tarme della polvere rimedio

Sbarazzarsi delle tarme della polvere non è semplice, perché, com’è già stato detto, questi parassiti sono talmente piccoli che riusciremmo a vederli solo attraverso un microscopio. Tuttavia, oltre che a pulire regolarmente la casa, possiamo fare affidamento su delle soluzioni naturali che, da un lato, impediscono alle tarme della polvere di entrare in casa, e dall’altro, ad allontanarle una volta per tutte.

