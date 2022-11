Tè bianco mango e limone: proprietà e benefici

Il tè bianco al mango e limone è ricco di proprietà benefiche per l’organismo. Scopriamo insieme tutti i benefici di questa bevanda calda, al gusto limone e mango.

Tè bianco mango e limone: proprietà

Il tè bianco, noto anche come “Tè dell’Imperatore”, dal sapore delicato e unico, non è solo una delizia di gusto ma anche un vero e proprio toccasana per spirito e corpo.

Il tè bianco si ottiene dalle gemme o dalle prime foglie della pianta – la Camellia sinensis. E’ caratterizzato da una sottile peluria bianco-argentata che ricopre le gemme ancora chiuse, peluria che conferisce alla pianta un aspetto biancastro.

Bevanda apprezzatissima dagli intenditori, tra tutti i tè, è quello che ha il più alto livello di antiossidanti, oltre a svolgere un potente effetto antibatterico e antivirale, sostenendo l’intero sistema immunitario. Ecco i benefici del tè bianco al mango e limone.

Il mango ha proprietà antiossidanti, aumenta il sistema immunitario, controlli la pressione sanguigna, aiuto digestivo, migliora la visione dell’occhio, mantiene il livello di colesterolo sano.

Il limone, invece, aumenta il sistema immunitario, cura mal di testa, cura la febbre, trattamento di influenza e raffreddore, mantiene il livello di colesterolo sano.

Tè bianco al mango e limone: benefici

Scopriamo anche tutti i benefici del mango e del limone, nel tè bianco.

Sulla pelle il mango ha benefici anti-invecchiamento, di schiarire e schiarisce la carnagione, pulizia della pelle, ringiovanimento della pelle, cura dell’acne. Mentre, il limone guarisce scottatura e riduce le rughe.

Il mango è ricco di vitamina A e beta-carotene, vitamine del gruppo B e vitamina C. Le foglie di mango hanno molte proprietà curative. Per sfruttarne i benefici è possibile preparare un decotto di foglie oppure un te. Basta lasciare in infusione in acqua bollente una manciata di foglie per 5 minuti.

È consigliato a chi soffre di diabete, per i calcoli renali, per le malattie respiratorie con l’aggiunta di un cucchiaino di miele.