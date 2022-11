Tisana betulla: benefici e proprietà

La tisana a base di betulla ha tantissime proprietà benefiche, da quelle diuretiche a quelle infiammatorie. Scopriamo in questo articolo i benefici della betulla, ottima come tisana anche per drenare l’organismo.

Tisana alla betulla: i benefici

La tisana di betulla è considerata in fitoterapia un infuso dai molteplici benefici.

Il suo spiccato effetto drenante fa di questo decotto un ottimo rimedio contro diverse problematiche, molto ricercata dalle donne e super consigliata dai medici.

La tisana fatta di foglie di betulla è principalmente utile come drenante e dimagrante. Le foglie della betulla hanno infatti proprietà diuretiche e antinfiammatorie e una tisana alla betulla è un ottimo rimedio contro la ritenzione idrica. Per questo sono utilizzate all’interno di ogni valida tisana drenante anticellulite, perché utilissime a eliminare noduli fibroconnettivali ed estremamente benefiche per le gambe.

La betulla ha proprietà diuretiche e depurative. In erboristeria si utilizzano soprattutto le foglie, ricche di flavonoidi, acidi fenolici, olio essenziale e acido ascorbico.

Oltre alla foglia di betulla, a scopo terapeutico si impiegano anche la corteccia e la linfa. La corteccia di betulla ha proprietà antidolorifiche e lenitive mentre la linfa di betulla ha azione diuretica e ipocolesterolemizzante.

Le foglie di betulla sono ricche di tannini, flavonoidi e vitamina C e vengono utilizzate in infuso per la prevenzione della renella e in caso di ipertensione e cellulite proprio per le proprietà diuretiche che favoriscono l’attività dell’apparato urinario con un’azione antinfiammatoria e antibatterica.

Nella medicina tradizionale si utilizzava la tisana di betulla addirittura contro la gotta ed i reumatismi.

Le controindicazioni della tisana alla betulla

La tisana di betulla non ha particolari controindicazioni se si escludono allergie alla pianta e all’aspirina, per via dei salicilati. È da evitare in caso di insufficienza cardiaca e renale ed è bene prestare attenzione a possibili controindicazioni dovute al suo effetto diuretico su altre patologie.