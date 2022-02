Il tè di carmint è una bevanda a base di menta piperita con un sapore intenso e con interessanti proprietà benefiche per l’organismo. Scopriamola insieme.

Tè di carmint: le principali proprietà

Il tè di carmint viene preparato utilizzando la menta piperita fresca, pianta appartenente alla famiglia delle Labiate.

La menta piperita differisce dalle altre tipologie per il suo elevato potere aromatico, per questo viene spesso utilizzata per preparare collutori, dentifrici, caramelle e appunto tisane.

Il tè di carmint fornisce all’organismo tutti i benefici della pianta con cui viene preparato. La bevanda, quindi, è fonte di proteine, carboidrati, lipidi, fibre, vitamina A, vitamina C e vitamine del gruppo B.

Ancora, il tè di carmint è un’ottima fonte di sali minerali come calcio, potassio, sodio, fosforo, magnesio, ferro, zinco, rame e manganese.

Benefici del tè di carmint

Il tè di carmint apporta molti benefici all’organismo. La bevanda svolge un’azione analgesica utile contro cefalee ed emicranie di tipo tensivo, riducendo il dolore. Il tè esercita anche un’azione antisettica, germicida e antiparassitaria, poiché contiene un’alta percentuale di polifenoli.

Il tè di carmint è ottimo anche per la sua azione decongestionante e balsamica, utile a rinfrescare l’organismo e a fluidificare le secrezioni dell’apparato respiratorio in caso di febbre, tosse e raffreddore.

La bevanda ha anche la capacità di dissolvere i calcoli alla cistifellea e di rilassare l’esofago, riducendo così il volume dei gas intestinali.

Come preparare il tè di carmint

Per preparare il tè di carmint, occorre utilizzare le foglie fresche o essiccate della pianta da lasciare in infusione per 10 minuti in un litro di acqua bollente. Il liquido andrà poi filtrato e potrà essere bevuto all’occorrenza.

Bisogna però fare attenzione, dato che il tè di carmint è sconsigliato a chi soffre di ulcere e problemi gastrici, perché potrebbe causare nausea, vomito, irritazione delle mucose e aumento del reflusso gastroesofageo.