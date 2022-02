Con l’avanzare dell’età compaiono inevitabilmente le prime rughe, a cui però si può porre rimedio con la maschera al lievito di birra. Scopriamo insieme le sue proprietà.

Maschera al lievito di birra: le proprietà contro le rughe

Molto spesso, per combattere rughe e segni del tempo, non basta utilizzare creme e sieri anti-age, ma bisogna ricorrere a qualcosa di più efficace e potente.

La maschera al lievito di birra è perfetta per risolvere questo problema, dato che grazie alle sue proprietà aiuta ad attenuare le rughe su viso e collo.

Il lievito di birra, infatti, non è perfetto solo per preparare gustose ricette in cucina, ma è anche un alleato di bellezza. Il prodotto è ricco di sali minerali come fosforo, ferro e magnesio, nonché vitamine del gruppo B, tutte sostanze utili per avere una pelle tonica e compatta.

Vediamo quindi come preparare la maschera al lievito di birra per eliminare le rughe.

Maschera al lievito di birra contro le rughe: come prepararla

Per preparare la maschera al lievito di birra contro le rughe, occorrerà un panetto di lievito di birra e un po’ di latte. Mettete i due ingredienti in una ciotola e mescolateli bene con un cucchiaio fino ad ottenere un composto dalla consistenza morbida, né troppo liquido né troppo duro.

Quando il composto non gocciolerà più, sarà pronto per l’utilizzo. Andrà spalmato sul viso con le mani, insistendo sulle zone maggiormente soggette a cedimenti come collo, zigomi, fronte, labbra e mento.

La maschera al lievito di birra può essere applicata una volta a settimana e deve essere lasciata in posa almeno 20 minuti, per poi essere risciacquata con abbondante acqua tiepida.

Se volete, quando la pelle sarà asciutta e pulita, potete applicare un tonico levigante utilizzando un dischetto di cotone.

Ripetendo questo trattamento con regolarità, la pelle pian piano diventerà più distesa e rimpolpata, naturalmente giovane e bella.

Maschera al lievito di birra contro le rughe: le controindicazioni

La maschera al lievito di birra è ottima contro le rughe, ma non è adatta a coloro che soffrono di allergie o ipersensibilità.