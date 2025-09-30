Per aumentare il metabolismo e quindi accelerare il dimagrimento in maniera naturale ci sono bevande che hanno questo scopo. Una di queste è sicuramente il tè verde, una bevanda ricca di benefici e di nutrienti da consumare in tanti modi come mostriamo qui nelle diverse ore della giornata.

Tè verde

Una bevanda che molti conoscono e apprezzano proprio perché il tè verde ha moltissimi benefici e proprietà sia dal punto di vista nutrizionale che del benessere. Sono molti i consumatori che decidono di consumare questa bevanda proprio perché ha effetti sul metabolismo permettendo di gestire il peso corporeo.

Sono diversi anche gli studi effettuati da scienziati e anche da nutrizionisti riguardo la reale efficacia di questa bevanda sul metabolismo ma per massimizzare i risultati e migliorare i benefici diventa fondamentale anche capire come consumarlo e le dosi indicate per ottenere un buon dimagrimento.

Considerando che ci sono diversi tipi di tè verde diventa fondamentale e importante analizzare alcuni fattori per capire quale consumare. Prima di tutto, bisogna verificare la varietà, il metodo di preparazione e anche il momento indicato per consumarlo durante la giornata. Rispetto ad altre varietà, non va incontro a processo di ossidazione e quindi si rivela utile per il metabolismo.

Tè verde: varietà

Come già si diceva, quando si parla di tè verde sono diverse le varietà da consumare per capire quale sia la più indicata per accelerare il metabolismo. Tra le varietà ci sono il Sencha, il Gyokuro ma anche il Matcha. Questa specie molto amata di cui si consumano intere foglie è ricca di nutrienti e di antiossidanti.

Il Sencha si distingue per un sapore fresco le cui foglie sono immerse nel vapore proprio per mantenere l’aroma e le proprietà. Questo tipo di tè si rivela poi un alleato da consumare nella dieta quotidiana. Il metodo di preparazione gioca un ruolo importante con l’acqua che deve essere riscaldata a 70-80° con infusione di 2 o 3 minuti.

Consumare una bevanda come il tè verde a colazione è sicuramente utile in quanto aiuta a fornire l’energia necessaria per affrontare la giornata. Più energia si consuma meglio si riesce a favorire attività fisica e quindi ottenere risultati nell’ambito del dimagrimento. Se si beve questa bevanda prima dei pasti va ad aumentare il processo metabolico.

Una bevanda da consumare non soltanto da sola ma insieme ad altre ricette come zuppe, frullati, smoothie e brodi. Una bevanda dalle molteplici proprietà che si raccomanda di assumere all’interno di una dieta ben equilibrata in modo da ottenere benefici ulteriori. Non deve essere un sostituto del pasto, ma va sicuramente integrato all’interno del processo dietetico.

