L’attività fisica è fondamentale per rimanere in forma e per preservare la propria salute psico-fisica. Proprio per questo praticare regolarmente sport è necessario allo scopo di migliorare il benessere dell’organismo. Scopriamo quali sono quindi le principali tendenze fitness 2022 e vediamo come ottenere da esse il massimo dei risultati.

Tendenze Fitness 2022: online

La pandemia di Covid ha portato numerose persone ad avvicinarsi al fitness online durante i periodi di lockdown. Le lezioni online personalizzate oppure in gruppo hanno permesso a tanti di rimanere in forma anche quando le palestre erano chiuse. Anche ora che c’è la possibilità di allenarsi come prima del Covid, però, molti continuano ad optare per il fitness online.

Questo tipo di allenamento ha il vantaggio di permettere a chiunque di allenarsi in live da qualunque luogo e quindi non è necessario effettuare spostamenti per andare in palestra.

Un altro vantaggio sta nel fatto che, chi non riesce a seguire in diretta le lezioni a causa del lavoro, può comunque scegliere di svolgere le lezioni registrate a pagamento oppure gratuite.

Fitness all’aperto

Il fitness all’aperto continua ad essere una delle tendenze anche di quest’anno. Dopo le restrizioni e i lockdown degli anni passati, finalmente ora è possibile tornare a rimettersi in forma anche all’aperto.

Proprio per questo uno dei trend del 2022 consiste nel praticare camminate all’aperto, jogging e ciclismo.

Anche sport outdoor come calcio, equitazione, tennis e padel vanno per la maggiore.

Allenarsi all’aperto ha il grande vantaggio di connettere le persone alla natura regalando grandi benefici anche dal punto di vista mentale e dell’umore.

Fitness personalizzato

Il tempo disponibile per allenarsi è sempre meno e per questo sono sempre di più le persone che decidono di optare per il fitness personalizzato. Investire tempo e denaro su un coach in presenza oppure online è un ottimo modo per sapere sempre quali allenamenti seguire.

Un personal trainer è infatti in grado di aiutare a creare dei piani di fitness personalizzati su misura in grado di seguire le specifiche esigenze delle persone.