La tisana ai frutti rossi è una bevanda calda ricca si gusto che offre all’organismo numerosi benefici. Chiaramente prima di consumarla è bene essere a conoscenza anche di quelli che sono le sue controindicazioni. Scopriamo insieme tutto su questa deliziosa tisana.

Benefici della tisana ai frutti rossi

Sorseggiare frequentemente una tisana ai frutti rossi ha molti benefici. Si tratta di una bevanda con proprietà diuretiche importanti, inoltre vanta anche delle interessanti proprietà drenanti. Si comprende quindi che tale bevanda è ottima anche in caso di infezioni alle vie urinarie come la cistite.

La tisana è anche utile per via della sua azione benefica nei confronti dei capillari. Di conseguenza, essa è ottima per chi ha problemi di fragilità capillare come emorroidi e varici.

Inoltre, i frutti rossi sono utili anche di proteggere la vista.

La vitamina C presente nei frutti rossi rende la tisana ideale per rinforzare il sistema immunitario.

Controindicazioni della tisana ai frutti rossi

Consumare tisana ai frutti rossi può causare delle controindicazioni in caso di allegie. I frutti rossi infatti liberano nell’organismo grandi quantità di istamina, una molecola che causa una risposta infiammatoria e quindi anche sintomi correlati.

Quando si acquistano frutti rossi per realizzare la tisana, è bene fare attenzione perchè quelli provenienti da alcuni paesi europei (Bulgaria, Serbia e Polonia) possono essere responsabili di molti casi di epatite A.

Le donne che allattano non devono bere questa tisana in quanto l’istamina riversata nel latte materno può scatenare delle reazioni allergiche al neonato.

Come preparare la tisana ai frutti rossi

La tisana ai frutti rossi si può preparare semplicemente acquistando una miscela già preparata e lasciandola in infusione per qualche minuto in acqua bollente.

In alternativa è possibile realizzare la tisana reperendo i seguenti ingredienti:

10 gr di mirtilli neri essiccati

10 gr ribes neri essiccati

5 gr di more essiccate

5 gr di bacche di sambuco essiccate

5 gr di ibiscus

Miscelate quindi gli ingreidenti e poi portate ad ebollizione l’acqua.

Una volta bollente, spegnete il fuoco e aggiungete un cucchiaio del mix realizzato. Lasciate in infusione per circa 7 minuti, poi filtrate e sorseggiate.