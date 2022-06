Le tinte naturali che si possono utilizzare al posto delle colorazioni con ammoniaca sono davvero numerose. Queste tinte fai da te sfruttano al meglio la capacità colorante di alcuni prodotti naturali e consentono di ottenere un risultato davvero perfetto. Vediamo insieme quali sono le migliori colorazioni fai da te senza ammoniaca.

Tinte naturali con caffè

Il caffè è un ottimo colorante naturale per i capelli castani in quanto dona dei riflessi davvero unici.

Questa tinta si realizza mescolado mezza tazza di caffè con 2 cucchiai di polvere di caffè a cui va aggiunta anche una tazza di balsamo per capelli senza risciacquo. Dopo aver ottenuto un composto omogeneo, questo va applicato sui capelli umidi e lasciato in posa per due ore.

Tinte naturali con henné

La tintura naturale per eccellenza è di certo l’hennè. Questo prodotto si presenta in polvere e dura senza problemi dalle 4 alle 6 settimane.

Per utilizzare questa colorazione è necessario mescolare mezza tazza di hennè con un quarto di tazza d’acqua fino ad avere un composto omogeneo. A questo punto, la tazza va coperta e lasciata a riposo per 12 ore prima di aggiungere un altro po’ di acqua.

Dopo aver lavato i capelli, è possibile applicare la miscela su piccole ciocche fino a coprire tutti i capelli.

Lasciate in posa per al massimo 6 ore dopo aver avvolto i capelli con della pellicola trasparente.

Tinte naturali con succo di barbabietola

Il succo di barbabietola è ideale per chi desidera ottenere una tintura rossa profonda con sfumature fredde.

Per prima cosa, mescolate il succo con un po’ di olio di cocco e poi applicate il prodotto sulla chioma.

Avvolgete quindi i capelli in pellicola trasparente e lasciate in posa per almeno due ore.

Tinte naturali con zafferano

Lo zafferano è un tipo di tintura naturale davvero perfetta per donare ai capelli grigi un bel riflesso dorato.

Per utilizzare questa tintura, mescolate acqua e zafferano, poi portate a bollore per 20 minuti. Una volta che sarà freddo, applicate questo liquido sui capelli lasciando in posa per un’ora.

