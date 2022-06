La colazione è ritenuta da molti il pasto più importante in quanto permette di iniziare al meglio la giornata. Chiaramente è essenziale mangiare alimenti giusti in modo da saziarsi e avere tante e energie. Uno dei migliori cibi per la colazione sono di certo i fiocchi d’avena: scopriamo quindi perché questi fanno così bene all’organismo.

I fiocchi d’avena fanno bene?

I fiocchi d’avena sono un alimento sano e gustoso, ideale per la colazione. L’avena, attraverso uno specifico processo di produzione, si trasforma in fiocchi preservando tutti i suoi nutrineti. Questi sono poi vegani e senza glutine, quindi possono essere gustati da tutti senza alcun problema.

L’alimento in questione ha un valore nutrizionale elevato, inoltre sazia molto in fretta e di conseguenza è necessario consumarne poco.

I benefici apportati dai fiocchi di avena sono comunque anche molti altri tra i quali ricordiamo:

aiutano intestino e stomaco in quanto facilitano la digestione

diminuiscono il livello di zucchero nel sangue

riducono il colesterolo cattivo nel sangue

nel sangue rafforzano unghie e capelli grazie alla presenza di buone quantità di vitamina B e rame

Fiocchi d’avena a colazione

Fare una colazione a base di fiocchi d’avena è un ottimo modo per iniziare la giornata nel migliore dei modi.

Questo alimento è infatti la base perfetta per muesli, porridge e barrette di grenola.

Un ottimo modo per gustare i fiocchi d’avena consiste nell’immergerli in yogurt bianco insieme a qualche scaglia di cioccolato fondente e frutta secca. In alternativa, è possibile aggiungere anche della frutta fresca.

Fiocchi d’avena a colazione per dimagrire

Consumare fiocchi d’avena a colazione è una buona pratica per chi è a dieta. Questo alimento infatti conferisce una grande energia e sazia davvero rapidamente.

I fiocchi d’avena sono qundi un grande alleato per chi vuole perdere peso anche perchè i loro carboidrati complessi e le fibre aiutano a bruciare grassi rapidamente.