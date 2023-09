Una bevanda dai potenti benefici per dimagrire è la tisana a base di alloro e limone, lo sapevate? Ecco svelato come si prepara la tisana dimagrante e digestiva con alloro e limone.

Tisana alloro e limone per dimagrire: funziona davvero? Ecco come si prepara

In pochi sono a conoscenza di una potente bevanda sia calda che fredda per dimagrire e digerire: unire le foglie di alloro assieme al limone può essere un vero toccasana soprattutto durante la dieta. Si tratta di due ingredienti naturali ma con tantissime proprietà e benefici. Infatti grazie a questi due ingredienti è possibile preparare una tisana favolosa dalle mille virtù.

La tisana di alloro al limone è una deliziosa bevanda che è diventata popolare grazie alle sue proprietà naturali che possono aiutare a perdere grasso addominale e perdere chili in eccesso. L’alloro è un alleato culinario usato anche dalle civiltà antiche come pianta medicinale per varie condizioni.

La potente unione di alloro e limone ha permesso a chi vuole perdere peso di trovare un’efficace alternativa naturale per raggiungere il proprio obiettivo. Uno studio dell’Università Cumhuriyet indica che si tratta di un potente antinfiammatorio e analgesico e che ad esso vengono attribuite anche sostanze ad azione diuretica, che stimolerebbe l’espulsione dei liquidi trattenuti nei tessuti dell’organismo.

Entrambi gli ingredienti hanno la capacità di:

Promuovere la salute dell’apparato digerente e attivare il metabolismo; Combattere l’infiammazione;

Prevenire l’indigestione;

Regolare i livelli di zucchero nel sangue e ridurre il colesterolo cattivo;

Ridurre lo stress e l’ansia;

Rafforzare il sistema immunitario;

Attivare la produzione di collagene nel corpo.

Come detto, l’alloro è una pianta che, se aggiunta in ricchi infusi, può aiutare a perdere peso in modo naturalmente invece il limone aiuta nell’eliminazione dei grassi, a purificare l’organismo e a rafforzare il sistema immunitario poiché aggiunge vitamina C.

Tisana di alloro e limone per dimagrire: la ricetta

Gli ingredienti necessari per preparare in casa la tisana di alloro e limone preziosa per dimagrire e alleato della digestione e del sistema metabolico, sono davvero pochi e alla portata di tutti. Infatti, sono sufficienti 5 foglie di alloro, la spremuta di due limoni e un litro di acqua.

La preparazione è semplicissima. Bisogna riscaldare l’acqua in un pentolino, per farle raggiungere il bollore. Prima che però raggiunga il punto di ebollizione, quindi quando è già ben calda, si aggiungono le foglie di alloro e il succo dei due limoni.

Non appena l’acqua bolle, si spegne il fuoco e si lascia riposare per circa 15 minuti. A questo punto si deve solo filtrare il tutto, con l’aiuto di un colino, così da versare la bevanda in tazza. La tisana alloro e limone è l’ideale a colazione oppure nel pomeriggio: per dimagrire e sgonfiare la pancia si consiglia di assumere la tisana al mattino a stomaco vuoto, come anche l’acqua tiepida con il limone.