La tisana all’anice è una bevanda depurativa, che aiuta la digestione ed elimina disturbi come la flatulenza. Scopriamone insieme tutte le caratteristiche.

Proprietà della tisana all’anice

La tisana all’anice viene preparata utilizzando la pianta omonima, originaria del Medio Oriente.

Si tratta di un vegetale decisamente calorico, dato che 100 grammi di prodotto contengono 380 kcal. L’anice, però, contiene molte sostanze benefiche per la nostra salute. È infatti ricco di fibre, carboidrati e grassi, oltre che di minerali come calcio, magnesio, ferro, sodio e manganese.

Sono proprio questi nutrienti che rendono la tisana all’anice benefica per la salute del nostro organismo. Scopriamone ora i benefici.

Tisana all’anice: tutti i benefici

La tisana all’anice apporta diversi benefici all’organismo. La bevanda, infatti, esercita una buona azione sedativa, che aiuta a placare stati di ansia e agitazione.

La tisana all’anice è anche antinfiammatoria, utile soprattutto in caso di disturbi al sistema respiratorio come asma, influenza e raffreddore. Ancora, la tisana all’anice è un ottimo espettorante, che aiuta a liberare le vie aeree dal muco, perciò viene spesso consigliata in caso di bronchite. Inoltre, è antisettica e antiparassitaria, ottima per contrastare i vermi dell’intestino.

La bevanda è un digestivo naturale, utile per contrastare i disturbi legati alla cattiva digestione come mal di pancia, stitichezza e flatulenza. Inoltre, è ottima per le neomamme, dato che stimola la secrezione di latte materno. Infine, la bevanda è un ottimo rimedio naturale in caso di alito cattivo.

Tisana all’anice: come prepararla

Preparare la tisana all’anice è molto semplice. Basta far bollire 250 ml di acqua e lasciarvi poi in infusione un grammo di semi di anice.

Dopo una decina di minuti, la tisana potrà essere filtrata e bevuta all’occorrenza. Se ne consiglia l’assunzione alla sera prima di andare a dormire.

Controindicazioni della tisana all’anice

La tisana all’anice può causare allergie o intolleranze alimentari. La bevanda, inoltre, è sconsigliata alle donne in gravidanza.