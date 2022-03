Il ribes è un frutto molto conosciuto e apprezzato in cucina per via del suo sapore unico. Questo prodotto però non è solo molto gustoso, ma è anche ricco di benefici per l’organismo. Oltre alle proprietà utili per la salute, il ribes è anche in grdo di regalare benefici a livello cosmetico e infatti è utilizzato in vari prodotti per la pelle.

Vediamo quindi quali sono i principali benefici che il ribes offre alla cute.

Ribes per ridurre infiammazioni e irritazioni della pelle

Il ribes è in grado di regalare grandi benefici alla pelle e per questo ci sono in commercio vari prodotti cosmetici che contengono questo frutto come ingrediente principale.

Questo prodotto offre anche una grande azione protettiva nei confronti della pelle e infatti è utile nei confronti di malattie dermatologiche quali l’eczema o la dermatite atopica.

Il ribes quindi è in grado di proteggere la pelle da infiamamzioni e irritazioni di vario tipo in maniera del tutto naturale. In ambito dermatologico, questo frutto è apprezzato in particolare per la sua capacità di combattere problemi molto diffusi e altrettanto delicati come la rosacea o la psoriasi.

Ribes per una pelle più idratata

Questo frutto è molto utile per chi ha il problema della pelle secca. In commercio ci sono creme e oli al ribes capaci di idratare in profondità la cute senza però mai appesantirla.

In cosmesi, il ribes è apprezzato anche per le sue qualità anti-età che aiutano a mantenere giovane la pelle molto più a lungo.

Ribes per combattere la pelle grassa

Il ribes è utile anche in caso di pelle grassa, infatti è particolarmente ricco di sostanze quali tannini e flavonoidi. Utilizzare oli e creme per la pelle realizzate con il ribes, quindi, permette di godere a pieno delle qualità lenitive e astringenti offerte da questo straordinario frutto.