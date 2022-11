Tisana frassino: benefici e proprietà

Scopriamo in questo articolo le proprietà benefiche della tisana a base di foglie di frassino sull’organismo. Ecco di cosa si tratta, quali sono i benefici di questa tisana e le proprietà terapeutiche.

Tisana al frassino: proprietà

Scopriamo tutti i benefici che la bevanda a base di frassino apporta all’organismo.

Vediamoli in questo articolo, dai benefici a livello antinfiammatorio, a quello purificante sulla pelle e sull’organismo.

La prima proprietà del frassino è quella antinfiammatoria: l’attività diuretica della pianta libera l’organismo dalle principali sostanze che causano i disturbi infiammatori a livello delle articolazioni, come l’artrite, l’artrosi e la gotta.

E’ drenante: utile per contrastare la ritenzione idrica e i ristagni tra i tessuti. L’attività drenante è valida quando si intraprendono diete per perdere il peso in eccesso, poiché ha un effetto sgonfiante.

Antireumatico: allevia i reumatismi, naturalmente dovete usarlo con parsimonia e non ogni volta che vi sembra indicato.

Proprietà Diuretica: le cumarine del Frassino hanno un effetto purificante nell’organismo, migliorano l’attività di espulsione dell’acido urico e dei fosfati.

Purificante: l’estratto è particolarmente indicato per le pelli grasse, su cui agisce costringendo i pori, ma è adatto anche per purificare l’organismo, libero da tossine.

Con il frassino è possibile realizzare un infuso: basta utilizzare 2g di foglie essiccate in 100 ml di acqua bollente.

Sono attribuite anche proprietà sudorifere e dolcificanti. In quest’ultimo caso è la manna la parte utilizzata. Adatta spesso anche per i diabetici, ovviamente dopo che vi è stato un consulto con il medico curante.

Le controindicazioni del frassino

L’impiego delle parti di questa pianta non comporta solitamente degli effetti collaterali. Tuttavia, a scopo precauzionale, è sempre preferibile consultare il proprio medico di fiducia prima dell’utilizzo. Una particolare accortezza andrebbe prestata per le donne in stato di gravidanza o allattamento.

In ogni caso è bene evitare l’assunzione per periodi prolungati. L’utilizzo di preparati per scopi dimagranti o diuretici per lungo tempo può esporre a rischi per la salute. Infine, l’uso è controindicato in caso di ipersensibilità ad una o più componenti della pianta.