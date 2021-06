Il luppolo è famoso in quanto necessario per la produzione della birra. In realtà però si puù anche usare per preparare una tisana al luppolo. Questa bevanda è ricca di benefici e di proprietà per l’organismo. Scopriamo quali sono i motivi per berla.

Tisana al luppolo contro lo stress

La tisana al luppolo è in grado di aiutare a combattere l’ansia e lo stress eccessivo. Questo beneficio deriva dalla luppolina presente nel luppolo.

Il lupulone e l’umulone sono due acidi che si trovano nel luppolo e che aiutano a dormire meglio durante la notte. In caso di insonnia suggeriamo quindi di assumere una tazza di questa tisana prima di andare a letto la sera.

Per aumentarne i benefici vi consigliamo di aggiugere altre erbe come la valeriana alla tisana in modo da avere un effetto rilassante ancora maggiore.

Tisana al luppolo per la digestione

Il luppolo possiede un’importante azione amaro-tonica che lo rende quindi particolarmente utile contro la gastrite nervosa. In generale questo prodotto è ricco di benefici per lo stomaco. Di conseguenza bere una tisana al luppolo dopo un pasto abbondante è molto utile per migliorare la digestione in maniera naturale.

Le tisane al luppolo sono ottime anche per stimolare l’appetito e le secrezioni gastriche. Proprio per questo per aumentare la fame prima dei pasti vi consigliamo di berne una tazza.

Questi benefici sono legati proprio al sapore amaro del luppolo che, come noto, favorisce la produzione di succhi gastrici. Questo causa uno svuotamento dello stomaco oppire induce anche la sensazione di fame aumentando la voglia di mangiare.

Tisana al luppolo contro i problemi intestinali

La tisana al luppolo è molto utile anche per curare in modo naturale la diarrea nervosa. Essendo ricco di tannini, il luppolo permette di diminuire il problema in maniera davvero efficace.

Un altro grande beneficio di questa bevanda è legata al suo potere antiossidante. Infatti bere regolarmente questa tisana consente di rallentare la formazione dei dannosi radicali liberi.