Bere regolarmente i frullati di frutta e verdura può incrementare il nostro benessere e avere un impatto notevole sulla nostra vita. Scopriamo insieme perché.

Frullati di frutta e verdura: le caratteristiche

I frullati di frutta e verdura possono avere un grande impatto sul nostro umore, sui livelli di energia, sul peso, sulla concentrazione e sulla forza del nostro organismo.

Gli smoothie preparati in casa utilizzando ingredienti freschi, infatti, sono ricchi di vitamine e sali minerali, sostanze preziose per il nostro benessere.

Inoltre, sono semplici da preparare e ci si può sbizzarrire con la fantasia, preparando ogni volta una bevanda dal sapore nuovo e inaspettato.

Frullati di frutta e verdura: perché berli?

I motivi che dovrebbero spingerci a consumare più spesso i frullati di frutta e verdura sono davvero tanti.

Queste bevande, infatti, sono molto idratanti e ricchi di elementi nutritivi, come il potassio, utili al nostro benessere. La disidratazione, infatti, può comportare fatica, mal di testa, fame e mancanza di concentrazione.

I frullati di frutta e verdura, se consumati regolarmente, sono anche un modo facile e veloce per consumare più vegetali, cibi sani che danno energia e carica al corpo. Le bevande, inoltre, contrastano i radicali liberi, aiutano il sistema immunitario e regolano la digestione.

In più, contribuiscono a far calare il desiderio di zuccheri raffinati, grassi saturi e cibi fritti, tutti alimenti non salutari per il nostro organismo.

I frullati di frutta e verdure non aiutano solo a fare il pieno di vitamine ma anche di fibre, sostanze utili al benessere del nostro apparato gastroenterico. Gli smoothie, inoltre, sono ricchi di fitochimici, sostanze che si trovano solo nei vegetali e che aiutano il nostro sistema immunitario a combattere i radicali liberi e prevenire malattie gravi come il cancro, malattie cardiache e polmonari, diabete di tipo due e altre patologie.

Frullati di frutta e verdura: quando berli?

I frullati di frutta e verdura sono ottimi da gustare al mattino per una colazione originale e nutriente. In alternativa, si possono bere come spuntino di metà mattina o metà pomeriggio, per un boost di energia in più.