La tisana alla melissa è un prodotto non solo molto gustoso, ma anche davvero benefico per l’organismo. Si tratta di un rimedio naturale ricco di proprietà e di benefici importanti per la salute. Spesso questa tisana viene utilizzata esclusivamente per le sue proprietà rilassanti, ma in realtà i benefici che offre sono anche molti altri: scopriamoli insieme.

Proprietà rilassanti della tisana alla melissa

Le proprietà rilassanti della tisana alla melissa sono note davvero a tutti. Questa erba infatti è ideale per migliorare il relax e di conseguenza per calmare l’animo in modo naturale.

Chi ha problemi a dormire bene può bere una tazza di tisana alla melissa prima di andare a letto allo scopo di combattere l’insonnia e favorire il buon sonno.

In caso di ansia è bene bere qualche volta al giorno questa tisana.

Essa infatti aiuta a ritrovare la calma interiore e di conseguenza aiuta anche il corpo a ritrovare il benessere.

Le proprietà sedative della melissa sono utili anche contro il raffreddore e la tosse.

Tisana alla melissa: benefici per la digestione

Spesso gli stati ansiosi vengono somatizzati a livello del sistema gastrointestinale e di conseguenza bere questa bevanda permette di ridurre i problemi.

La tisana realizzata con questa pianta aiuta a digerire in modo ottimale e inoltre permette di ridurre i sintomi della gastrite.

I benefici per la digestione sono quindi davvero molti e per questo vi suggeriamo di bere una tazza di tisana dopo i pasti principali.

Benefici contro il mal di testa della tisana alla melissa

La tisana alla melissa offre anche dei benefici per coloro che soffrono di mal di testa. Grazie all’olio presente nelle foglie di questa pianta infatti questo problema tende a diminuire in modo considerevole. Agendo sul sistema nervoso centrale e calmando muscoli e nervi, la tisana aiuta a far sparire il mal di testa.

Questa tisana è anche utile per abbassare la febbre ed eliminare le tossine in eccesso che si trovano nell’organismo e che possono causare problemi.