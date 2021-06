Le albicocche sono un frutto estivo molto apprezzato per via del suo sapore dolce. Questo alimento però non è solo molto gustoso, ma anche ideale per migliorare la salute e l’aspetto della pelle. Le sue proprietà lo rendono eccellente per tutti i tipi di pelle, infatti i benefici dell’albicocca sono moltissimi a livello cosmetico.

Albicocche: un astringente naturale per la pelle

L’albicocca è molto utile a livello cosmetico in quanto contiene delle proprietà davvero eccellenti per migliorare la salute e l’aspetto della pelle. In particolare le persone che hanno la pelle grassa possono ottenere grandi benefici dal frutto perchè esso ha un effetto astringente molto importante.

In realtà comunque l’albicocca è molto utile per qualunque tipo di pelle, infatti il frutto possiede delle proprietà idratanti che regalano maggiore elasticità alla cute.

Proprio per questo suggeriamo di utilizzare prodotti a base di albicocca per prevenire la formazione delle smagliature.

Il frutto possiede poi delle proprietà lenitive che lo rendono utile per chiunque.

L’olio di albicocca è in grado di donare una grande luminosità alla pelle e aiuta anche a rigenerare in modo naturale gli strati cutanei.

Difendere la pelle dai raggi UV con le albicocche

Le albicocche sono un frutto che contiene grandi quantità di betacarotene e di conseguenza risultano molto utili per proteggere la pelle dai dannosi raggi UV del sole.

Consumare molte albicocche durante la stagione estiva contente quindi di produrre una quantità maggiore di melatonina e di conseguenza questi frutti regalano anche un’abbronzatura molto bella e duratura.

Albicocche per mantenere la pelle giovane

Le sostenze che si trovano nelle albicocche, in particolare la vitamina C, rende questi frutti in grado di contrastare l’invecchiamento cutaneo. Il frutto infatti è un vero e proprio antirughe naturale perchè contrasta la formazione dei radicali liberi che causano la degenerazione delle cellule della cute.