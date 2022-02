La tisana al tarassaco è una bevanda ricca di benefici per la salute e proprio grazie alle sue straordinarie proprietà permette di ritrovare il benessere. Scopriamo quali sono i motivi per sorseggiarla e impariamo a prepararla nel migliore dei modi.

Tisana al tarassaco per digerire meglio

La tisana al tarassaco è ideale per ridurre numerosi disturbi digestivi lievi e per questo andrebbe sorseggiata spesso. Berla dopo aver mangiato aiuta infatti ad alleviare la sensazione di pienezza in modo del tutto naturale, inoltre contrasta il problema dell’inappetenza e della flatulanza. In caso di digestione lenta, bere questa tisana aiuta a ritrovare il benessere.

Il tarassaco è un rimedio naturale molto utile per regolare il flusso biliare e per questo risulta davvero ricca di benefici.

Sorseggiare tale bevanda ogni giorno è dunque una grande abitudine che tutti dovrebbero avere.

Tisana al tarassaco per la salute del tratto urinario

Uno dei principali benefici della tisana al tarassaco è legato alle proprietà diuretiche del tarassaco. La bevanda infatti è ricca di flavonoidi e di potassio, per questo aiuta a stimolare la diuresi favorendo l’eliminazione dei liquidi in eccesso.

Sorseggiare spesso la tisana al tarassaco permette di alleviare le infiammazioni del tratto urinario.

In caso di disturbi urinari minori è possibile ritrovare il benessere bevendo di frequente questa tisana.

Come preparare la tisana al tarassaco

La tisana al tarassaco si prepara con 5-10 grammi di foglie di tarassaco lasciate in infusione in acqua bollente per 10 minuti. Per realizzare questa bevanda si possono utilizzare foglie di tarassaco essiccate oppure foglie di tarassaco fresche che, tra l’altro, possono anche essere consumate fresche.

La tisana si può anche realizzare con la radice del tarassaco.

Questa deve essere fatta bollire 200 ml di acqua preferibilmente naturale e povera di sodio. La radice di tarassaco deve essere messa in acqua fredda, si porta a bollore, si copre e si lascia in infusione per 10 minuti a fuoco basso. Trascorso questo tempo, si spegne il fuoco e si lascia altri 10 minuti a riposare.