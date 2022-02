La tisana mele e arance essiccate è una bevanda ricca di benefici per la salute. Questa è molto semplice da realizzare e regala all’organismo un gran numero di proprietà benefiche. Scopriamo quali sono i principali motivi per sorseggiarla almeno un paio di volte.

Le proprietà energizzanti della tisana mele e arance essiccate

La tisana mele e arance essiccate ha delle importanti proprietà energizzanti. Sorseggiare questa bevanda quando ci si sente spossati, infatti, aiuta a ritrovare le energie e a vivere la giornata pienamente. Questa bevanda può essere bevuta al mattino per iniziare la giornata nel migliore dei modi.

Tisana mele e arance essiccate contro il raffreddore

La tisana realizzata con mele e arance essiccate è ideale per contrastare il raffreddore.

Questa bevanda è perfetta per affrontare nel modo migliore la stagione fredda e dire addio all’influenza.

Sorseggiare tale infuso permette di riscaldarsi durante le fredde serate invernali e per questo è ideale prima di coricarsi. I profumi di questa tisana aiutano a superare nel migliore dei modi la stagione invernale e danno una mano in caso di sintomi del raffreddamento.

Come preparare la tisana mele e arance essiccate

Per preparare la tisana mele e arance essiccate servono solo alcuni semplici ingredienti:

900 g di acqua naturale

100 g di succo di mela al naturale

al naturale 40 g di mele essiccate

3 fette di arancia essiccate

1 stecca di cannella

1 anice stellato

Una volta reperiti tutti gli ingredienti, portate ad ebollizione l’acqua con il succo di mele all’interno di un tegamino.

In una brocca capiente, raccogliete le mele essiccate, le arance essiccate e le spezie. Versate il liquido bollente e coprite con un tappo o della pellicola trasparente. Lasciate il tutto in infusione per almeno 15 minuti.

Questa tisana speziata deve essere bevuta ben calda e può essere dolcificata con del miele.