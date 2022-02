I disturbi legati all’ansia di solito sono di natura psicologica, ma ci possono essere anche alcuni fattori esterni, come il cibo, che possono influenzare positivamente o negativamente il nostro benessere. Scopriamo quindi quali sono i migliori cibi per combattere l’ansia.

Cibi per combattere l’ansia: mirtilli

I mirtilli sono degli ottimi cibi per combattere l’ansia, dato che contengono tantissimi antiossidanti e vitamina C, sostanze che calmano il sistema nervoso placando così l’agitazione. I mirtilli, inoltre, sono dei frutti ottimi per contrastare infiammazioni, tumori e proteggere la salute del cuore.

Cibi per combattere l’ansia: avena

Tra i migliori cibi per combattere l’ansia non può mancare l’avena, un cereale i cui carboidrati aumentano i livelli di serotonina nel cervello, migliorando così il nostro umore.

La serotonina, infatti, ha un effetto calmante sul cervello e sul corpo e allevia problemi come insonnia, nervosismo e ansia.

L’avena, inoltre, fa bene all’organismo perché contiene fibre, magnesio e vitamine del gruppo B, tutte sostanze ottime per la nostra salute.

Cibi per combattere l’ansia: cioccolato fondente

Il cioccolato fondente è un ottimo rimedio naturale contro l’ansia, dato che contiene flavonoli, antiossidanti che favoriscono le funzioni cerebrali migliorando il flusso sanguigno nonché la capacità di adattamento a situazioni stressanti.

Inoltre, è stato dimostrato come mangiare cioccolato fondente aumenti i livelli di serotonina, l’ormone del buonumore, che a sua volta può contribuire a ridurre lo stress responsabile dell’ansia.

Cibi per combattere l’ansia: asparagi

Anche gli asparagi sono tra i migliori cibi che aiutano a combattere l’ansia, dato che sono ricchi di folati, vitamine del gruppo B che nell’organismo si trasformano in acido folico. Dato che bassi livelli di acido folico sono spesso legati all’ansia, è facilmente intuibile l’importanza degli asparagi nel contrastare stati di agitazione.

Cibi per combattere l’ansia: avocado

Anche l’avocado aiuta a combattere l’ansia, perché è ricco di vitamine del gruppo B, che alleviano lo stress e l’agitazione, e di grassi monoinsaturi, che mantengono sotto controllo i picchi di zucchero nel sangue prevenendo così mal di testa, difficoltà di concentrazione e affaticamento.

Inoltre, la vitamina B6 contenuta nel vegetale aiuta a sintetizzare diversi neurotrasmettitori tra cui la serotonina, che influenza l’umore. Infine, alcune vitamine del gruppo B come la niacina, la tiamina e la riboflavina hanno effetti positivi sul sistema nervoso, e contribuiscono ad alleviare ansia e stress.