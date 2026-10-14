Tortoriello (Camera Commercio Roma): “A Welfair 33 imprese per mercati nazionali ed esteri”

(Adnkronos) – “È importante mettere in contatto le imprese con l’intero sistema della sanità, a livello nazionale e internazionale”. Lo ha detto Filippo Tortoriello, vicepresidente della Camera di Commercio di Roma, intervenendo all’apertura di Welfair – La fiera del fare Sanità, in corso a Fiera Roma.

“Portiamo qui 33 imprese, di cui 28 gestite direttamente dalla Camera di Commercio e le altre dalla Regione Lazio: aziende piccole e medie, fortemente specializzate nel settore della sanità”, ha spiegato Tortoriello, sottolineando il valore della manifestazione organizzata da Fiera Roma e B-Sanità come occasione di incontro tra il tessuto produttivo e gli operatori del comparto. “La Camera di Commercio è particolarmente presente anche nel settore delle scienze della vita: con il polo tecnologico di Castel Romano abbiamo un cluster di aziende in cui operano 300 ricercatori. È un ambito che ha fortemente la nostra attenzione”, ha concluso.

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