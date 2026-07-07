Tricodinia: scopri le cause del dolore al cuoio capelluto e come alleviarlo

Il dolore al cuoio capelluto, noto anche come tricodinia è una condizione che può manifestarsi con sintomi come bruciore, formicolio, tensione e sensibilità accentuata. Questa sensazione può essere molto fastidiosa e influenzare la qualità della vita di chi ne soffre. Vediamo insieme le cause, i sintomi e i possibili rimedi per alleviare il disagio.
La tricodinia non è solo un semplice dolore ai capelli, ma una disestesia del cuoio capelluto che può essere associata a diverse condizioni, tra cui alopecia androgenetica infiammazione perifollicolare, alterazioni della microcircolazione cutanea e fenomeni di sensibilizzazione neurologica periferica. Inoltre, lo stress cronico, l’ansia e la somatizzazione possono contribuire a questa condizione.
Le cause del dolore al cuoio capelluto
Le cause del dolore al cuoio capelluto possono essere molteplici e variare da persona a persona. Tra le più comuni troviamo:
- Acconciature strette legare i capelli in code di cavallo troppo strette o fare trecce e chignon può esercitare una forte trazione sul cuoio capelluto, causando dolore.
- Sensibilità ai prodotti l’uso di shampoo, balsami, tinture o trattamenti chimici eccessivi può causare irritazione o sensibilità.
- Patologie dermatologiche condizioni come dermatite seborroica o psoriasi possono aumentare la sensibilità del cuoio capelluto.
- Mal di testa il dolore percepito al cuoio capelluto può essere legato a tensione muscolare nella zona della testa o del collo.
- Allergie reazioni allergiche a nuovi prodotti per capelli o altre sostanze possono causare infiammazione e dolore.
- Scottature l’esposizione prolungata al sole può provocare scottature e danneggiare la cute.
- Follicolite infezioni o infiammazioni dei follicoli piliferi possono causare dolore e irritazione.
- Stress stati di tensione e ansia possono comportare un aumento della sensibilità cutanea e della tensione a livello del cuoio capelluto.
Tricodinia e caduta dei capelli: c’è un legame?
La tricodinia può accompagnare condizioni di perdita dei capelli come alopecia androgenetica effluvio telogen e alopecia areata. Gli studi più recenti evidenziano che la tricodinia funge spesso da campanello d’allarme l’eccesso di sostanza P, un neurotrasmettitore del dolore, rilasciato a livello cutaneo accelera la fase di caduta del capello (fase telogen). In alcuni casi, il dolore precede o accompagna la caduta, probabilmente per un’infiammazione intorno al follicolo pilifero.
Come alleviare il dolore al cuoio capelluto
La tricodinia può derivare da molteplici fattori e, a volte, è possibile alleviarla con semplici accorgimenti. Ecco alcuni consigli utili:
- Evitare acconciature strette lasciare i capelli sciolti o legarli in modo più morbido per ridurre il dolore al cuoio capelluto.
- Usare prodotti delicati optare per shampoo e balsami lenitivi o ipoallergenici per evitare irritazioni.
- Curare e proteggere il cuoio capelluto evitare di lavarlo con acqua troppo calda e privilegiare quella tiepida. Proteggerlo dai raggi solari e da altri agenti esterni.
- Fare massaggi delicati eseguire massaggi leggeri con la punta delle dita può migliorare la circolazione sanguigna.
- Avere un’alimentazione equilibrata una dieta sana, ricca di vitamine e minerali, supporta la salute dei capelli.
- Gestire lo stress praticare tecniche di rilassamento può aiutare a diminuire la tensione.
In alcuni casi, potrebbe essere necessario rivolgersi a un medico per trattamenti specifici, come corticosteroidi topici lozioni lenitive con niacinamide, prodotti con pantenolo o shampoo con zinco piritione o ketoconazolo, se c’è dermatite. Se il dolore è legato a stress o tensione, tecniche come la mindfulness, il massaggio miofasciale cervicale e il miglioramento del sonno possono essere utili.
Se i sintomi persistono per più di 1-2 settimane, è importante rivolgersi a un medico, soprattutto se si nota una caduta dei capelli associata, arrossamento o desquamazione, comparsa di pustole o croste, dolore localizzato in un solo punto o peggioramento durante periodi di stress.