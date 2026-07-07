Tricodinia: scopri le cause del dolore al cuoio capelluto e come alleviarlo

Il dolore al cuoio capelluto, noto anche come tricodinia è una condizione che può manifestarsi con sintomi come bruciore, formicolio, tensione e sensibilità accentuata. Questa sensazione può essere molto fastidiosa e influenzare la qualità della vita di chi ne soffre. Vediamo insieme le cause, i sintomi e i possibili rimedi per alleviare il disagio.

La tricodinia non è solo un semplice dolore ai capelli, ma una disestesia del cuoio capelluto che può essere associata a diverse condizioni, tra cui alopecia androgenetica infiammazione perifollicolare, alterazioni della microcircolazione cutanea e fenomeni di sensibilizzazione neurologica periferica. Inoltre, lo stress cronico, l’ansia e la somatizzazione possono contribuire a questa condizione.

Le cause del dolore al cuoio capelluto

Le cause del dolore al cuoio capelluto possono essere molteplici e variare da persona a persona. Tra le più comuni troviamo:

Acconciature strette legare i capelli in code di cavallo troppo strette o fare trecce e chignon può esercitare una forte trazione sul cuoio capelluto, causando dolore.

legare i capelli in code di cavallo troppo strette o fare trecce e chignon può esercitare una forte trazione sul cuoio capelluto, causando dolore. Sensibilità ai prodotti l’uso di shampoo, balsami, tinture o trattamenti chimici eccessivi può causare irritazione o sensibilità.

l’uso di shampoo, balsami, tinture o trattamenti chimici eccessivi può causare irritazione o sensibilità. Patologie dermatologiche condizioni come dermatite seborroica o psoriasi possono aumentare la sensibilità del cuoio capelluto.

condizioni come dermatite seborroica o psoriasi possono aumentare la sensibilità del cuoio capelluto. Mal di testa il dolore percepito al cuoio capelluto può essere legato a tensione muscolare nella zona della testa o del collo.

il dolore percepito al cuoio capelluto può essere legato a tensione muscolare nella zona della testa o del collo. Allergie reazioni allergiche a nuovi prodotti per capelli o altre sostanze possono causare infiammazione e dolore.

reazioni allergiche a nuovi prodotti per capelli o altre sostanze possono causare infiammazione e dolore. Scottature l’esposizione prolungata al sole può provocare scottature e danneggiare la cute.

l’esposizione prolungata al sole può provocare scottature e danneggiare la cute. Follicolite infezioni o infiammazioni dei follicoli piliferi possono causare dolore e irritazione.

infezioni o infiammazioni dei follicoli piliferi possono causare dolore e irritazione. Stress stati di tensione e ansia possono comportare un aumento della sensibilità cutanea e della tensione a livello del cuoio capelluto.

Tricodinia e caduta dei capelli: c’è un legame?

La tricodinia può accompagnare condizioni di perdita dei capelli come alopecia androgenetica effluvio telogen e alopecia areata. Gli studi più recenti evidenziano che la tricodinia funge spesso da campanello d’allarme l’eccesso di sostanza P, un neurotrasmettitore del dolore, rilasciato a livello cutaneo accelera la fase di caduta del capello (fase telogen). In alcuni casi, il dolore precede o accompagna la caduta, probabilmente per un’infiammazione intorno al follicolo pilifero.

Come alleviare il dolore al cuoio capelluto

La tricodinia può derivare da molteplici fattori e, a volte, è possibile alleviarla con semplici accorgimenti. Ecco alcuni consigli utili:

Evitare acconciature strette lasciare i capelli sciolti o legarli in modo più morbido per ridurre il dolore al cuoio capelluto.

lasciare i capelli sciolti o legarli in modo più morbido per ridurre il dolore al cuoio capelluto. Usare prodotti delicati optare per shampoo e balsami lenitivi o ipoallergenici per evitare irritazioni.

optare per shampoo e balsami lenitivi o ipoallergenici per evitare irritazioni. Curare e proteggere il cuoio capelluto evitare di lavarlo con acqua troppo calda e privilegiare quella tiepida. Proteggerlo dai raggi solari e da altri agenti esterni.

evitare di lavarlo con acqua troppo calda e privilegiare quella tiepida. Proteggerlo dai raggi solari e da altri agenti esterni. Fare massaggi delicati eseguire massaggi leggeri con la punta delle dita può migliorare la circolazione sanguigna.

eseguire massaggi leggeri con la punta delle dita può migliorare la circolazione sanguigna. Avere un’alimentazione equilibrata una dieta sana, ricca di vitamine e minerali, supporta la salute dei capelli.

una dieta sana, ricca di vitamine e minerali, supporta la salute dei capelli. Gestire lo stress praticare tecniche di rilassamento può aiutare a diminuire la tensione.

In alcuni casi, potrebbe essere necessario rivolgersi a un medico per trattamenti specifici, come corticosteroidi topici lozioni lenitive con niacinamide, prodotti con pantenolo o shampoo con zinco piritione o ketoconazolo, se c’è dermatite. Se il dolore è legato a stress o tensione, tecniche come la mindfulness, il massaggio miofasciale cervicale e il miglioramento del sonno possono essere utili.

Se i sintomi persistono per più di 1-2 settimane, è importante rivolgersi a un medico, soprattutto se si nota una caduta dei capelli associata, arrossamento o desquamazione, comparsa di pustole o croste, dolore localizzato in un solo punto o peggioramento durante periodi di stress.