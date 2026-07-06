Letrozolo per la dispermia: effetti sulla concentrazione degli spermatozoi

Negli ultimi anni il letrozolo un inibitore dell’aromatasi, è stato indagato come opzione terapeutica per alcune forme gravi di dispermia. Un gruppo di ricercatori affiliati al Dipartimento di Andrologia dell’Urologic Medical Center del General Hospital di Shanghai ha condotto uno studio clinico randomizzato multicentrico che ha valutato se l’aggiunta di letrozolo potesse modificare la qualità del seme e i parametri ormonali in uomini infertili. Il disegno dello studio ha coinvolto più centri specializzati nell’infertilità di coppia e ha confrontato il letrozolo più antiossidanti contro un regime con soli antiossidanti.

Caratteristiche della popolazione studiata e protocollo terapeutico

Al trial hanno partecipato complessivamente 296 uomini con età media di 30,2 anni; di questi, 218 presentavano azoospermia non ostruttiva una delle forme più severe di dispermia. I partecipanti sono stati assegnati in modo randomizzato a ricevere letrozolo 2,5 mg al giorno associato a vitamina E e C oppure un prodotto contenente solo vitamina E e C come gruppo di controllo. Il trattamento è stato somministrato per un periodo di 3 mesi al termine del quale sono stati valutati i parametri seminali e i profili ormonali sistemici.

Risultati principali sul campione seminale e sui marcatori ormonali

Il risultato primario riguardava il miglioramento della concentrazione di spermatozoi mobili. Nel gruppo trattato con letrozolo si è osservato un incremento della risposta definita nei termini dello studio: 21 su 147 pazienti trattati con letrozolo hanno mostrato un miglioramento, corrispondente al 14,3% rispetto a 8 su 149 nel gruppo controllo, pari al 5,4%. Questo effetto si è manifestato soprattutto sulla componente della concentrazione di spermatozoi mobili indicando un impatto selettivo su parametri funzionali del seme.

Cambiamenti nei livelli ormonali

Oltre agli effetti spermatologici, il trattamento con letrozolo ha determinato modifiche significative nel profilo endocrino: si è registrato un aumento dei livelli di testosterone e delle gonadotropine circolanti, accompagnato da una riduzione della frazione di estradiolo. Questi risultati sono coerenti con il meccanismo d’azione dell’inibitore dell’aromatasi, che limita la conversione di androgeni in estrogeni e può ristabilire un rapporto androgeni/estrogeni più favorevole per la funzione testicolare.

Tollerabilità, effetti collaterali e limiti dello studio

Il farmaco è risultato generalmente ben tollerato nell’arco del periodo di osservazione; tuttavia, il disagio più frequentemente riportato è stata una riduzione della libido in alcuni soggetti. Tra i limiti metodologici rilevanti vanno citati la brevità del ciclo terapeutico di soli 3 mesi e l’elevata proporzione di partecipanti con azoospermia non ostruttiva condizione nota per rispondere meno bene alle terapie mediche rispetto ad altre forme di dispermia. Questi aspetti rendono prudente l’interpretazione dei risultati e suggeriscono la necessità di follow-up più lunghi e di popolazioni più eterogenee per confermare e contestualizzare gli effetti osservati.

Dal punto di vista clinico, i dati indicano che l’inibizione dell’aromatasi con letrozolo può contribuire a migliorare alcuni indicatori della qualità del seme in una frazione selezionata di pazienti con infertilità maschile, e contemporaneamente modulare i livelli ormonali in senso favorevole. Sebbene i numeri riportati mostrino differenze tra i gruppi, la rilevanza pratica per il raggiungimento di una gravidanza naturale o per l’ottimizzazione di procedure di procreazione assistita richiede ulteriori conferme in studi più ampi e con esiti riproduttivi diretti misurati.

I clinici e i pazienti interessati devono considerare il profilo rischio-beneficio alla luce delle limitazioni dello studio e delle alternative terapeutiche disponibili. La ricerca, condotta in centri specialistici e pubblicata su piattaforme scientifiche internazionali, apre tuttavia scenari promettenti per l’uso mirato di terapie ormonali in specifiche categorie di dispermia.