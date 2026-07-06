Lezioni di Hatha e Yin con Ilaria per postura e benessere

Hatha yoga con Ilaria è un percorso pensato per unire la pratica corporea a un ascolto interiore profondo. Le lezioni sono rivolte a persone di qualsiasi età e livello, con l’obiettivo di migliorare la postura, ottimizzare la respirazione e ritrovare un equilibrio personale. L’approccio privilegia l’attenzione al respiro e alla sensazione fisica, lasciando spazio anche all’aspetto emotivo dell’esperienza yoga.

La guida delle sessioni è affidata a un’insegnante con formazione riconosciuta: oltre al titolo 250 RYT rilasciato da CSEN e Yoga Alliance International, Ilaria è qualificata per l’insegnamento dello Yin Yoga tramite diploma Yoga Alliance. Questa doppia competenza consente di modulare pratiche dinamiche e rigenerative a seconda delle esigenze dei partecipanti.

Competenze dell’insegnante e modalità d’insegnamento

L’insegnante, Ilaria, detiene la certificazione 250 RYT un titolo che attesta una formazione approfondita e metodica. Tale qualifica, riconosciuta da organizzazioni nazionali e internazionali, indica che la docente ha completato un monte ore consistente di studio e pratica, con competenze anatomiche, didattiche e sul respiro. Inoltre, il diploma in Yin Yoga permette di integrare sequenze lente e tenute a lungo, utili per lavorare sul tessuto connettivale e favorire il rilassamento profondo.

In aula la lezione si costruisce su quattro pilastri principali: respirazioneflessibilitàequilibrio e resistenza. Lavorare sul respiro significa insegnare tecniche pratiche per regolare la ventilazione e migliorare la qualità dell’ossigenazione; questo aspetto è spesso il primo strumento per ridurre stress e ansia. Le sequenze fisiche sono calibrate per potenziare il controllo posturale, aumentare la mobilità articolare e promuovere una resistenza muscolare sostenibile, senza eccessi.

Struttura della lezione e benefici concreti

Ogni incontro inizia tipicamente con un momento dedicato al respiro e alla centratura, prosegue con una parte attiva di asana per sciogliere e rinforzare il corpo e termina spesso con momenti di rilassamento o tenute tipiche dello Yin Yoga. Questo mix permette di ottenere benefici sia a livello fisico che emotivo: una postura più stabile, una respirazione più efficace, una maggiore elasticità dei muscoli e dei tessuti e una migliore capacità di gestire lo stress.

Partecipando con regolarità si osservano effetti pratici misurabili: la persona tende a mantenere una colonna vertebrale più allineata nelle attività quotidiane, respira con maggiore consapevolezza riducendo la respirazione toracica superficiale, migliora l’equilibrio statico e dinamico e sviluppa una resistenza che consente attività prolungate senza affaticamento eccessivo. Questi risultati nascono da un percorso costante e guidato, non da pratiche occasionali.

Per chi è adatto il corso e come prenotare

Le lezioni sono pensate per chiunque voglia migliorare aspetti concreti della propria vita fisica ed emotiva: chi lavora molte ore in posizione seduta e cerca una correzione posturale, chi desidera ridurre tensioni respiratorie, chi vuole aumentare la mobilità o semplicemente chi cerca un momento di benessere. L’approccio inclusivo fa sì che anche i principianti si sentano accolti, mentre chi ha già esperienza può approfondire la pratica in modo mirato.

Il costo per partecipare a una singola lezione è di € 10,00. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare via email: info@. Sul sito web ufficiale, sono disponibili ulteriori dettagli sulle modalità, gli orari e gli eventuali percorsi continuativi proposti dall’insegnante. Prenotare in anticipo è consigliato per assicurarsi il posto, soprattutto nelle stagioni con maggiore affluenza.

Indicazioni pratiche per la partecipazione

Per la pratica è utile portare un tappetino personale, abiti comodi e una bottiglia d’acqua. Chi soffre di particolari condizioni mediche o ha subito recenti infortuni dovrebbe informare l’insegnante prima della lezione, così da ricevere varianti e suggerimenti adeguati. L’insegnante fornisce adattamenti e opzioni per mantenere la pratica sicura e accessibile a tutti.