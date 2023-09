Flavio Briatore e la dieta dimagrante per perdere peso: l’imprenditore ed ex team manager in Formula 1 ha svelato la sua dieta che l’ha fatto dimagrire ben diciotto chili in un anno.

“Ho perso diciotto chili in un anno”: la dieta di Flavio Briatore

L’imprenditore di successo, Flavio Briatore 73 anni, è riapparso in tv dopo molto tempo e un dettaglio non poco rivelante è saltato subito all’occhio dei telespettatori e della conduttrice: Briatore è dimagrito molto. La sua perdita di peso non è un problema di salute, anzi.

L’imprenditore è in grande forma e lo deve tutto a una dieta. E, in diretta televisiva, Briatore racconta come è riuscito a perdere peso così velocemente. Come ha fatto? L’ex manager ha rivelato: “Faccio il digiuno intermittente, 16 ore al giorno senza mangiare da circa un anno”. Dunque il merito della sua ritrovata forma fisica è dovuto proprio alla dieta tanto virale negli ultimi anni: il digiuno intermittente. Così Briatore ha perso ben 18 chili in un anno.

“Il digiuno alternato ti permette di dare riposo al tuo motore che è lo stomaco non mangiando per 16 ore”, ha spiegato l’imprenditore. “Se sto bene? Sono qua”, ha replicato alla conduttrice Bianca Berlinguer nella sua trasmissione “È sempre Cartabianca”, ora su Rete 4.

Ma in cosa consiste questa dieta? Il digiuno intermittente o detto anche alternato si basa sull’assunzione di cibo all’interno di una determinata finestra temporale, rimanendo a stomaco vuoto per le restanti ore.

Secondo recenti studi questo schema alimentare ha diversi benefici: protegge da tumori, invecchiamento, malattie degenerative. Rispetto alle diete tradizionali, il digiuno intermittente non obbliga a pesare il cibo, seguire rigide tabelle, calcolare l’apporto calorico, limitare o eliminare alcune categorie di alimenti.

Flavio Briatore e la dieta dimagrante: come ha perso peso?

Flavio Briatore, come anticipato, è stato protagonista della prima puntata di “E’ sempre Carta Bianca” su Rete4 condotta dalla giornalista Bianca Berlinguer. L’imprenditore è dimagrissimo ma non per problemi di salute, soltanto per essere più in forma e giovane di prima.

Il digiuno intermittente, seguito da Briatore, è un modello alimentare durante il quale ci si astiene dall’assumere cibo per un periodo di tempo che, solitamente, dura tra le 12 e le 40 ore. Questa dieta non dà indicazioni su quali cibi mangiare e in che quantità, ma solo quando si dovrebbero assumere gli alimenti.

Durante il digiuno sono ammessi acqua, caffè non zuccherato e altre bevande senza calorie ma non sono ammessi cibi solidi o bevande contenenti calorie (come succhi di frutta o bevande zuccherine). Molti studi dimostrano che questo tipo di alimentazione può indurre la perdita di peso e migliorare il metabolismo.