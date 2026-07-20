Yoga aziendale: scopri i benefici per corpo e mente

Nel mondo del lavoro moderno, il benessere dei dipendenti è diventato una priorità. Le aziende stanno sempre più investendo in attività che promuovono la salute fisica e mentale dei loro collaboratori. Tra queste, lo yoga si è rivelato un alleato prezioso, capace di migliorare l’equilibrio, la respirazione e l’armonia tra i membri del team.

Il 10 le aziende avranno l’opportunità di offrire ai loro dipendenti una sessione di yoga guidata, pensata appositamente per unire benessere e team building. Questa iniziativa, chiamata Serie i – Yoga è un’occasione unica per rallentare il ritmo quotidiano e ritrovare energia e concentrazione.

I benefici dello yoga in azienda

Lo yoga non è solo un’attività fisica, ma un vero e proprio percorso di benessere che coinvolge corpo e mente. Durante la sessione, i partecipanti saranno guidati da un’insegnante qualificata in una serie di esercizi mirati a migliorare la flessibilità, la forza e la respirazione. Questi benefici fisici si traducono in una maggiore produttività e creatività sul posto di lavoro.

Oltre ai vantaggi individuali, lo yoga in azienda favorisce anche la collaborazione e il team building. Condividere un’esperienza come questa con i colleghi aiuta a creare un ambiente di lavoro più sereno e coeso, migliorando le relazioni interpersonali e la comunicazione.

Come partecipare alla sessione di yoga

La sessione di yoga è aperta a tutti i dipendenti delle aziende che desiderano partecipare. Ogni partecipante dovrà avere la CUN Card attiva per poter prendere parte alla lezione. La quota di partecipazione è di €25 a persona un investimento che vale la pena fare per il proprio benessere e quello del team.

La lezione si terrà il lunedì 10 e durerà un’ora. Durante questo tempo, i partecipanti avranno l’opportunità di allungarsi, respirare e ritrovare il focus necessario per affrontare le sfide quotidiane. Non serve essere esperti di yoga: la sessione è adatta a tutti i livelli, dai principianti agli appassionati.

Cosa portare alla lezione

Per partecipare alla lezione di yoga, è consigliabile portare con sé un tappetino da yoga. Se non ne possiedi uno, non preoccuparti: molti centri mettono a disposizione tappetini in prestito. Indossa abiti comodi che ti permettano di muoverti liberamente e porta con te una bottiglia d’acqua per restare idratato durante la sessione.

Il tappetino ti aspetta. Sei pronto a respirare, allungarti e ritrovare il focus? Unisciti ai tuoi colleghi per un’esperienza rigenerante che migliorerà il tuo benessere e rafforzerà il vostro team.