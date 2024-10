Università: Scienze psicologiche per prevenzione e cura, nuovo corso laurea UniMi

(Adnkronos) – L’Università Statale di Milano inaugura il nuovo corso di laurea triennale in Scienze psicologiche per la prevenzione e per la cura, istituito nella facoltà di Medicina e Chirurgia. Un percorso formativo di ambito clinico per una figura professionale assolutamente innovativa, che risponde all'esigenza sempre più pressante della cura e del sostegno di pazienti e caregiver. L'integrazione dell'expertise psicologica nei contesti clinici – riporta una nota – è una necessità ormai riconosciuta nei modelli più avanzati di riorganizzazione nel Sistema sanitario nazionale, e imprescindibile in ambiti quali, ad esempio, oncologia, ematologia e neurologia. A dimostrazione del grande interesse riscosso dal nuovo corso di laurea, sono state circa 1660 le domande di partecipazione al test d’ingresso. Per presentare il nuovo corso di laurea, le sue peculiarità e le opportunità per gli studenti, si terrà una conferenza stampa domani, 8 ottobre, alle 11.30 nella sala Malliani in via Festa del Perdono 7. Saranno presenti: Marina Brambilla, Rrettrice dell’Università degli Studi di Milano, Gianluca Vago, direttore del Dipartimento di Oncologia e Onco-Ematologia dell’Università degli Studi di Milano, Roberta Ferrucci, docente di Neuropsicologia e neuroscienze cognitive dell’Università degli Studi di Milano, Ketti Mazzocco, docente di Psicologia generale dell’Università degli Studi di Milano —salute/[email protected] (Web Info)