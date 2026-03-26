Uso di integratori in Italia: numeri, canali e fiducia nella farmacia

Il tema degli integratori alimentari in Italia non è più marginale: oltre 35 milioni di persone li hanno utilizzati nell’ultimo anno, con un’ampia quota che segnala benefici concreti nella propria quotidianità. Questa diffusione riflette una concezione moderna della salute, in cui l’integrazione affianca riposo, alimentazione equilibrata e attività fisica per sostenere il benessere complessivo.

Il quadro emerge chiaramente dai dati raccolti: circa l’85% della popolazione li ha provati almeno una volta e un italiano su tre li assume con regolarità mensile. Di chi li usa, il 78% riferisce un miglioramento percepito dello stato generale. Pur con la crescita del digitale, la concretezza del dato resta: la farmacia continua a essere il luogo d’acquisto preferito per molti consumatori.

Dove e come gli italiani scelgono gli integratori

La scelta del canale d’acquisto è indicativa del grado di fiducia verso il prodotto: il 61% degli italiani preferisce rivolgersi alla farmacia, mentre l’online rappresenta il 33% e la grande distribuzione circa il 21,5%. Questo posizionamento non è solo legato alla comodità, ma anche al valore percepito del consiglio professionale che accompagna l’acquisto.

Il peso del consiglio professionale

Per circa due terzi degli utilizzatori (65%), la decisione su quale integratore assumere arriva da un medico o da un farmacista. Solo il 34% tende a comportamenti di fai da te, una scelta che gli esperti ritengono potenzialmente rischiosa. Il cittadino cerca così nel professionista un filtro di attendibilità: non basta il prodotto, è fondamentale la spiegazione su biodisponibilità, dosaggi e tempistiche d’assunzione.

Le esigenze che guidano la domanda

Le motivazioni d’acquisto evidenziano una focalizzazione su specifiche aree del benessere: in testa si collocano gli integratori per le difese immunitarie (circa il 39%) e quelli per l’energia fisica (circa il 37%). Seguono prodotti dedicati al benessere mentale (sonno, stress, umore: 18%) e al sostegno delle funzioni cognitive (concentrazione: 16%).

Dal fisico alla mente: un approccio olistico

Questi dati mostrano come il pubblico non cerchi solo soluzioni temporanee ma integrazioni che si inseriscano in uno stile di vita complessivo. L’integrazione viene vista da molti come un investimento su ciò che alcuni definiscono longevità attiva, cioè il mantenimento nel tempo di buone funzioni fisiche e cognitive attraverso abitudini consapevoli e prodotti mirati.

Conoscenze, fraintendimenti e il ruolo formativo della farmacia

Nonostante la diffusione, permangono alcune aree di scarsa conoscenza: solo il 40% sa correttamente che per gli integratori non è necessaria una prescrizione, mentre il 51% ritiene erroneamente che alcune tipologie richiedano la ricetta medica. Questo gap informativo alimenta luoghi comuni — dall’idea che siano equivalenti ai farmaci all’illusione che siano cure miracolose — e sottolinea la necessità di un dialogo informato.

Opportunità per il farmacista

Per il farmacista si apre quindi una duplice responsabilità: offrire prodotti con standard elevati e svolgere un ruolo educativo per distinguere tra farmaco e integratore, chiarire finalità fisiologiche e prevenire l’uso improprio. Investire in formazione e consulenza tecnica rappresenta la strategia migliore per trasformare la fiducia del pubblico in scelte consapevoli.

In sintesi, il mercato degli integratori in Italia è maturo e multidimensionale: numeri ampi, un livello di soddisfazione elevato e una domanda che privilegia la sicurezza del canale e la competenza del professionista. Il futuro del settore passerà dalla qualità delle formulazioni e dall’efficacia del consiglio personalizzato fornito al banco della farmacia.