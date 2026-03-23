Vaccino HPV e farmacie: come avvicinare la prevenzione alla popolazione

Negli ultimi anni la letteratura scientifica ha confermato che il carcinoma associato al papillomavirus è in larga misura prevenibile: si tratta di un risultato ottenibile combinando vaccinazione, informazione e screening. L’HPV (ovvero il papillomavirus umano) è l’agente responsabile di diverse neoplasie, e organismi internazionali sottolineano che un’azione sinergica di prevenzione potrebbe ridurre l’incidenza globale di questi tumori di circa il 5%, un dato che evidenzia l’importanza di strategie integrate.

La sensibilizzazione è stata rilanciata anche dalla campagna “Una preoccupazione in meno” in occasione della Giornata internazionale di sensibilizzazione sul Papilloma Virus celebrata il 4 marzo, momento che ha richiamato l’attenzione su come trasformare la consapevolezza in interventi concreti. Il paese sta quindi confrontandosi con la sfida di tradurre le raccomandazioni scientifiche in comportamenti protettivi diffusi.

Impatto sanitario in Italia

Secondo i dati dell’ISS l’infezione da HPV rimane la più comune tra le malattie trasmesse sessualmente e provoca oltre 3.000 decessi ogni anno in Italia. Anche se il tumore della cervice uterina è il più noto, con circa 2.400 casi e 1.000 morti annuali, è fondamentale ricordare che il virus interessa entrambi i sessi e può causare neoplasie di ano, orofaringe, pene, vulva e vagina. Questa molteplicità di sedi rende necessario un approccio preventivo ampio e non limitato a un solo target demografico.

Numeri e variabilità regionale

La copertura vaccinale in Italia è però disomogenea: si passa dal 77% della Lombardia a un preoccupante 23% in Sicilia, valori che si discostano dal target del 95% indicato dall’OMS. È importante rimarcare che studi recenti mostrano risultati chiari: la vaccinazione entro i 16 anni può diminuire l’incidenza del tumore della cervice fino all’80% e la diffusione dei condilomi ano-genitali tra gli under 25 è già sensibilmente calata, segnale tangibile dell’efficacia delle campagne vaccinali.

Il ruolo delle farmacie nella prevenzione attiva

Negli ultimi anni la farmacia ha assunto una funzione operativa nella prevenzione: non più soltanto luogo di informazione, ma anche di somministrazione dei vaccini. In alcune regioni si sono sviluppati modelli organizzativi che integrano le reti territoriali con i servizi sanitari locali per intercettare chi non risponde alla chiamata attiva o per recuperare i richiami vaccinali. Questa trasformazione avvicina l’offerta ai cittadini, riducendo barriere logistiche e culturali.

Esperienze regionali: Marche e Lombardia

La regione Marche ha sperimentato un modello con risultati concreti: secondo Marco Meconi, presidente di Federfarma Marche, circa 120 farmacie su 500 sono operative nella vaccinazione anti-HPV, e dal 2026 circa 350 persone l’anno hanno scelto la farmacia per immunizzarsi, a dimostrazione di una fiducia crescente nei confronti del farmacista. In Lombardia l’obiettivo è ambizioso: Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, punta a rendere tutte le farmacie vaccinatorie; attualmente sono circa 1.500 su 3.000. Come ricordato da Marco Alparone, la vaccinazione in farmacia è vista anche come un investimento strategico per la sostenibilità del sistema sanitario regionale.

Il farmacista come guida nella prevenzione

Oltre alla somministrazione del vaccino, il farmacista svolge un ruolo educativo essenziale: può chiarire timori relativi alla sicurezza e alla fertilità (l’ISS conferma che il vaccino non provoca infertilità) e invitare alla prevenzione secondaria. Lo screening rimane complementare alla vaccinazione: il Pap-test e l’HPV-test, offerti gratuitamente alle donne tra i 25 e i 64 anni, sono strumenti chiave per individuare precocemente lesioni potenzialmente evolutive.

Strumenti di supporto per i cittadini

Per chi cerca informazioni certificate, è attivo il Telefono Verde AIDS e IST dell’ISS (800 861061), servizio che il farmacista può suggerire come fonte affidabile per approfondimenti personalizzati. I cittadini dovrebbero considerare la vaccinazione prima dei 16 anni, informarsi sulle offerte locali nelle farmacie aderenti e non trascurare gli appuntamenti di screening: combinando queste azioni si ottiene la protezione più ampia contro le conseguenze più gravi dell’HPV.

In sintesi, la prevenzione dell’HPV è una sfida collettiva che richiede strumenti vaccinativi efficaci, reti assistenziali capillari come le farmacie e una popolazione informata. Rafforzare l’accesso alla vaccinazione e mantenere attivi i programmi di screening sono passi concreti per ridurre malattia e mortalità legate al papillomavirus nel nostro paese.