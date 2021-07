I vip amano tenersi in forma e ognuno ha un suo workout specifico che gli consente di migliorare il proprio fisico. Scopriamo insieme quali sono i programmi di allenamento più utilizzati dalle star.

I workout più seguiti dai vip

Il workout di Natalie Portman

Natalie Portman ha raccontato di camminare spesso in compagnia di una sua amica. In generale la donna ama molto il nuoto e pratica anche dei semplici e piccoli esercizi che le consentono di mantenersi in forma.

La Portman non ama andare in palestra in quanto questo le impedirebbe di passare il tempo libero con i figli.

Il workout di Beyoncè

Beyoncè ha svelato di allenarsi seguendo allenamento cardio e anche allenamenti ad alta intensità.

Tenendo una canzone che le piace, la cantante si allena usando pesi da circa 2 kg per tutto il brano. La donna ha ammesso che si tratta di un allenamento molto duro, ma che le regala grandi soddisfazioni.

Il workout di Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski ha ammesso di non frequentare molto le palestre. Per tenersi in forma la donna predilige lo yoga e ama anche fare lunghe camminate.

Il workout di Lady Gaga

Lady Gaga si allena in modo molto particolare. La donna infatti canta mentre fa il VersaClimber, ossia una macchina che richiede di muovere sia i piedi che le braccia, mimando la sensazione di salire su un piano inclinato. In generale la cantante ama allenarsi in modo sempre differente allo scopo di allenare ogni singolo muscolo.