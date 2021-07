La salvia è una pianta ricca di benefici per la salute dell’organismo. Tra i tanti motivi per sfruttarla, uno dei principali risulta essere di certo quello legato alle proprietà digestive e terapeutiche nei confronti dello stomaco. Il sapore amaro di questa erba la rende infatti in grado di migliorare di molto la salute dell’organo.

Salvia per la salute dello stomaco

Le foglie della salvia hanno un gusto amaro in quanto sono ricche di principi amari come gli acidi fenolici, i flavonoidi e un olio essenziale che riesce a rilassare e depurare l’organismo. La salvia stimola naturalmente la produzione di succhi gastrici e di conseguenza migliora la digestione ed è utile anche per proteggere lo stomaco per via dell’azione gastro protettiva.

La salvia è in grado anche di contrastare in modo naturale gli spasmi che possono causare crampi allo stomaco o crampi alla pancia.

Grazie alla presenza dell’azione carminativa, essa è capace anche di ridurre i gas intestinali.

Salvia contro il mal di stomaco

La salvia è molto utile per contrastare in modo naturale il mal di stomaco. Per ridurre il problema suggeriamo di bere una tisana alla salvia che riesce a calmare il dolore e a regalare grandi benefici in generale alla salute.

Questa pianta è quindi ottima per tutti coloro che hanno problemi di stomaco di vario tipo.

Le proprietà antidolorifiche la rendono anche ideale per contrastare il dolore nei giorni del ciclo mestruale.

Bere la tisana alla salvia dopo pasti abbondanti è poi molto utile per ridurre problemi di digestione.

Infuso alla salvia per migliorare la digestione

L’infuso alla salvia è ottimo per migliorare la salute dello stomaco. Esso in particolare è molto utile per rendere la digestione perfetta e per ridurre i problemi legati al reflusso gastroesofageo. Bere questo infuso dopo i pasti principali, soprattutto se sono molto abbondanti, garantisce di godere di proprietà digestive e antispasmodiche.