Workshop crow pose a Milano: equilibrio, forza e tecnica passo dopo passo

Il workshop presenta un percorso graduato per apprendere la crow pose (kakasana) come esito di tecnica e percezione corporea. È rivolto a chi si avvicina per la prima volta alla posizione e a chi intende migliorare stabilità e durata.

Le lezioni si concentrano sulla progressione degli esercizi, sull’allineamento e sul controllo respiratorio. L’approccio privilegia la consapevolezza corporea rispetto alla mera esibizione di forza, riducendo il rischio di sovraccarico articolare.

Il metodo mira a trasferire competenze pratiche in sessioni scalabili. Gli insegnanti forniscono punti di riferimento tecnici e variazioni adattabili al livello individuale, con attenzione alla sicurezza e alla sostenibilità della pratica.

Cosa aspettarsi dal laboratorio

Il laboratorio si svolge in piccoli gruppi per garantire assistenza individuale e sicurezza. Verrà analizzata la postura punto per punto per chiarire come il corpo distribuisce il peso e quali muscoli attivare. Le lezioni proporranno progressioni sicure e varianti per esplorare la meccanica dell’equilibrio senza sovraccaricare spalle e braccia. L’obiettivo è costruire la postura in modo sostenibile, dalla preparazione muscolare all’ingresso controllato nella posizione, fino a suggerimenti per mantenere stabilità e controllo del respiro. Il programma include esercizi adattabili al livello individuale e verifiche pratiche per monitorare i progressi.

Sequenza didattica

Il programma prosegue con esercizi di riscaldamento mirati e pratiche per attivare il core. Le sequenze includono mobilità per polsi e spalle e tecniche per percepire il centro di gravità.

Ogni fase prevede varianti di supporto che consentono di esercitarsi senza cadute brusche. Le varianti favoriscono sia chi solleva i piedi per la prima volta sia chi desidera prolungare la posizione.

Informazioni pratiche

Il workshop si svolge presso Spazio M12, via Melzi d’Eril 12, Milano, a pochi minuti dall’Arco della Pace. L’appuntamento è fissato per Sabato, 7 marzo dalle 15:00 alle 17:00.

La prenotazione non avviene tramite Meetup: per riservare il posto è necessario contattare direttamente l’insegnante via WhatsApp. La conferma della partecipazione avverrà solo dopo il pagamento di 35€ (tasse incluse), accettato tramite PayPal, Satispay o bonifico bancario.

Politica di cancellazione e logistica

La partecipazione può essere annullata gratuitamente fino a 24 ore prima dell’evento comunicando la cancellazione via WhatsApp. Le cancellazioni entro le 24 ore non danno diritto al rimborso. Cancellazione gratuita indica l’assenza di penali solo se la comunicazione arriva nei termini indicati.

Lo spazio mette a disposizione un piccolo spogliatoio, un’area per riporre gli effetti personali e un bagno. Si raccomanda di portare il proprio tappetino; tuttavia, i tappetini dello studio sono disponibili su richiesta senza costi aggiuntivi. Blocchi e cinghie vengono forniti dallo studio per facilitare le varianti degli esercizi.

Per chi è il workshop e quale atteggiamento adottare

Blocchi e cinghie vengono forniti dallo studio per facilitare le varianti degli esercizi e favorire un approccio graduale. Il laboratorio è indicato per principianti, per chi fatica a sollevare i piedi e per chi già mantiene l’equilibrio ma ricerca maggiore stabilità. L’obiettivo primario non è la performance ma la comprensione del movimento. Che il piede si stacchi o meno, la pratica tecnica e la consapevolezza corporea costituiscono basi solide per il progresso personale. Si suggerisce un atteggiamento paziente e orientato all’ascolto del corpo durante le esercitazioni.

Limitazioni e sicurezza

La pratica comporta attività fisica; la partecipazione avviene a proprio rischio e responsabilità. Per ragioni di sicurezza il laboratorio non è indicato per donne in gravidanza. In presenza di condizioni mediche rilevanti è necessario consultare un medico prima della partecipazione. L’insegnante fornirà adattamenti, opzioni di carico ridotto e suggerimenti per minimizzare il rischio di sovraccarico. Sul posto sarà garantita la supervisione per monitorare l’esecuzione degli esercizi e intervenire in caso di necessità.

Chi conduce e come contattare

Sul posto sarà garantita la supervisione per monitorare l’esecuzione degli esercizi e intervenire in caso di necessità. Il workshop è tenuto da Ozzy, insegnante certificato specializzato in Hatha Yoga. Porta in aula un approccio basato sulla biomeccanica e sulla progressione graduale delle posture. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’insegnante tramite il link WhatsApp fornito; il profilo online dell’insegnante contiene ulteriori dettagli sul percorso professionale e sulle classi regolari.

Ultimi consigli prima di partecipare

È opportuno presentarsi con abiti comodi che consentano libertà di movimento. Una precedente esperienza di pratica regolare facilita l’apprendimento delle sequenze e l’esecuzione delle varianti. La costruzione dell’equilibrio avviene per gradi: la respirazione rimane lo strumento principale per entrare e mantenere la posizione. È raccomandata pazienza durante l’apprendimento; gli insegnanti forniranno adattamenti individuali in base alle esigenze dei partecipanti.