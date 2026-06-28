Yoga Radio Bruno Estate 2026: il grande evento musicale a Reggio Emilia

Reggio Emilia si prepara a ospitare uno degli eventi musicali più attesi dell’estate 2026: Yoga Radio Bruno Estate. Mercoledì 24 giugno, piazza della Vittoria diventerà il palcoscenico di un concerto che promette di unire generazioni e stili musicali.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia vedrà la partecipazione di alcuni dei più grandi nomi della musica italiana, da Gianni Morandi a Mara Sattei passando per Malika Ayane e Marco Masini. Un mix esplosivo di pop, rap e canzone d’autore che promette di coinvolgere il pubblico fino a tarda notte.

Un cast stellare per una serata indimenticabile

Il palco di Yoga Radio Bruno Estate accoglierà un cast variegato e di altissimo livello. Tra i protagonisti della serata ci saranno AnnaBambole di PezzaClementinoCristina D’AvenaEddie BrockElena D’EliaEnrico NigiottiGemelli DiVersiNoemiRhoveRocco Hunt e Rosa Chemical.

Ogni artista porterà sul palco i propri brani più celebri, offrendo al pubblico un viaggio attraverso le sonorità più amate del panorama musicale italiano. Da Senza vestiti di Maria Antonietta & Colombre a Femmina di Rhove passando per Mammamì di Rosa Chemical e Una possibilità di Malika Ayane la serata sarà un vero e proprio tripudio di musica.

Come partecipare e informazioni pratiche

L’ingresso al concerto sarà libero fino a esaurimento posti. Gli spettatori potranno accedere all’area del concerto a partire dalle ore 18 attraverso tre ingressi principali: in Martiri del 7 luglio a lato del Teatro Valli e dal Parco del Popolo. Per le persone con disabilità, l’ingresso sarà riservato dal portico dell’isolato San Rocco.

La piazza potrà ospitare fino a novemila spettatori e per garantire il corretto svolgimento dell’evento, la viabilità della zona subirà alcune modifiche. Dalle ore 14 del 24 giugno, il transito dei veicoli sarà sospeso su viale Allegricorso Cairoli e via Mazzini. Inoltre, sarà istituito il divieto di sosta permanente con rimozione forzata in piazza della Vittoria e viale Allegri.

Misure di sicurezza e limitazioni

Per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, sono state adottate alcune misure specifiche. Dalle ore 12 del 24 giugno alle ore 6 del 25 giugno, sarà vietata la vendita e somministrazione di bevande alcoliche con una gradazione superiore al 5% nell’area delimitata dell’evento. Inoltre, sarà vietata la vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro o alluminio.

Nell’area della manifestazione sarà vietato detenere spray al peperoncino e materiale pirotecnico. Tutte le distese degli esercizi pubblici in piazza della Vittoria e piazza Martiri del 7 Luglio dovranno essere rimosse, ad eccezione di quelle autorizzate sotto i portici dell’isolato San Rocco.

Un evento che anima il centro storico

L’assessora a Economia urbana e Centro storico del Comune di Reggio Emilia, Stefania Bondavalli ha sottolineato l’importanza di questo evento per la città: “Yoga Radio Bruno Estate rappresenta un appuntamento di grande valore per Reggio Emilia, capace di coniugare musica, aggregazione e promozione del territorio.”

Il concerto in piazza della Vittoria porterà a Reggio Emilia alcuni tra i protagonisti più amati della musica italiana contemporanea, contribuendo ad animare il centro storico e a rafforzare l’attrattività della città. La messa in onda dello show su Italia 1 garantirà inoltre una straordinaria vetrina nazionale alla nostra città.

Per tutte le informazioni su accesso alla piazza, limitazioni al traffico e sicurezza, è possibile consultare i siti del Comune di Reggio Emilia () e di Radio Bruno ().