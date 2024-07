Zanzare in estate: i rimedi migliori per proteggersi

Per quanto la stagione estiva sia ricca di attività e di giorni liberi, può essere disturbata dalla presenza delle zanzare che sono maggiormente attive e che possono entrare liberamente in casa. Proviamo a capire come evitarle con rimedi validi e alcuni utili accorgimenti.

Zanzare in estate

La stagione estiva è il periodo in cui gli insetti come le zanzare sono maggiormente prolifici. Sono insetti davvero fastidiosi che possono rovinare sia le giornate che le serate estive. A causa del caldo o di altri fattori, la loro presenza in questo periodo è particolarmente comune e soprattutto bisogna intervenire in maniera tempestiva.

Sono insetti che possono trasmettere anche delle malattie, se si pensa soprattutto alla zanzara tigre o ad altre specie. Un problema particolarmente diffuso un po’ in tutta Italia. Infatti, i mesi tra giugno e settembre quando il caldo è maggiormente forte con le temperature in aumento questi insetti cominciano a comparire sia dentro che fuori casa.

L’estate è il periodo in cui le zanzare sono maggiormente attive proprio perché questi sono i mesi dell’anno dove il caldo e l’umidità sono fattori fondamentali e rappresentano le condizioni migliori per la loro riproduzione. L’acqua stagnante, ma anche il continuo passare da un clima piovoso a un altro afoso fa sì che questi insetti proliferano e siano un po’ ovunque.

Zanzare in estate: cosa fare

Considerando che si rischia una vera e propria invasione di zanzare nelle case, ma anche nei luoghi all’aperto e che possono portare anche pomfi e arrossamenti, bisogna capire quali accorgimenti prendere in modo da difendersi da questi parassiti. Bisogna mettere in atto degli accorgimenti come allontanare o eliminare barattoli e lattine per cui possono proliferare.

Considerando che amano molto i luoghi e ambienti umidi sarebbe meglio coprire qualsiasi cosa che possa raccogliere acqua come serbatoi, vasche, ma anche cisterne oppure i sottovasi o le ciotole dell’acqua per i cani o i gatti che attirano sicuramente questi insetti. Quindi fare attenzione a queste aree impedisce il loro accesso.

Gli annaffiatoi e i secchi d’acqua dovrebbero essere riposti con l’apertura verso il basso in modo che le zanzare non ne siano attratte. In casa si possono installare delle zanzariere sia alle porte che alle finestre considerate i luoghi di maggior accesso all’abitazione. I repellenti cutanei e gli abiti di colore chiaro sono sicuramente altri rimedi utili per evitare la loro presenza .-

Zanzare in estate: rimedio elettronico

Oltre ai soliti consigli che possono aiutare a evitare le zanzare in casa in estate, vi sono altri metodi considerati particolarmente efficaci e validi. In commercio vi è un repellente che è un’alternativa all’uso di pesticidi e insetticidi. Si tratta di Ecopest Home, una formula molto piccola e compatta, non ingombrante che sicuramente aiuta a tenerle alla larga.

Un dispositivo elettronico e tecnologico che funziona grazie alla presenza di interferenza magnetica e ultrasuoni che aiutano a tenerle lontano dal momento che sono in grado di captare il suono e quindi non avvicinarsi a casa. Un rimedio che rende la casa accogliente e libera da questi parassiti proteggendo gli spazi.

Questo dispositivo, se collegato alla presa elettrica, funziona h24 tutti i giorni, risulta poi efficace verso qualsiasi tipo di insetto: dalle zanzare, appunto, fino alle mosche, le tarme, le cimici, le formiche, ma anche i roditori. Lavora su una superficie di 250 metri quadrati per un ambiente sano e salutare oltre che libero da ogni insetto.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Inoltre, questo dispositivo si rivela innocuo anche perché ecologico, quindi non impattante sull’ambiente, silenzioso e non fastidioso evitando così di incorrere in problemi con il vicinato.

L’ordine avviene soltanto tramite il sito ufficiale del prodotto in quanto esclusivo e originale quindi non reperibile nei negozi fisici oppure online. Il consumatore digita la pagina ufficiale del prodotto inserendo i dati all’interno del form per poi confermare in seguito alla chiamata dell’operatore che procede all’evasione. Il dispositivo di Ecopest Home è in promozione a 49,90€ per due confezioni con pagamento nelle seguenti modalità: Paypal, carta di credito e contanti.