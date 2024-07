Zanzare punture: motivi e rimedi

Ogni estate, oltre al caldo, bisogna anche affrontare il problema delle zanzare, insetti fastidiosi che disturbano arrivando anche a pungere. Non tutti però i soggetti sono i preferiti da questi parassiti che scelgono chi pungere in base a determinati fattori che spieghiamo nei paragrafi a seguire, insieme anche a come proteggersi.

Zanzare punture

Gli insetti come le zanzare risultano essere particolarmente attivi durante la stagione estiva in quanto in questo periodo entrano in gioco dei fattori che sicuramente vanno a influire sulla loro presenza in casa o nel giardino. Arrivano anche a pungere creando così degli arrossamenti e dei pomfi in alcune aree.

Inoltre, ci sono alcuni elementi come, per esempio, l’acqua stagnante o l’acqua che rimane negli innaffiatoi o nei vasi che costituisce la fonte principale per cui sono maggiormente attratte da determinati luoghi. Inoltre, la presenza di sostanze dolci o anche di bidoni della spazzatura le attira particolarmente per cui si avvicinano alle case e alle persone.

Per evitare che le zanzare possano agire e quindi pungere, bisogna agire su determinate cause e motivi in modo da impedire un loro accesso. Una maggiore protezione con elementi naturali o anche repellenti sicuramente funziona per allontanarle, così come evitare innaffiatoi o altre fonti di acqua stagnante.

Zanzare punture: cause

Alcuni individui possono essere maggiormente soggetti alle punture di zanzare e ciò è dovuto principalmente a una serie di fattori dal momento che questi insetti risultano essere attratti soltanto verso determinate persone mentre altre sembrano essere del tutto immuni. Molto dipende dai propri geni che influiscono sul metabolismo e quindi attirarle.

L’attività fisica e il movimento vanno a favorire una maggiore produzione di acido lattico, una sostanza che questi insetti amano particolarmente per cui arrivano a pungere. In queste particolari circostanze, soprattutto quando si suda parecchio, ecco che si potrebbe diventare un loro facile bersaglio.

Le bevande a base di alcool contengono poi dei componenti che sono una fonte di attrattiva molto elevata per le zanzare per cui vanno a colpire proprio quel soggetto. In questo caso si rischia di essere una facile preda per questi insetti. Provare a limitare il consumo di bevande del genere permette di evitare che agiscano, ma anche di migliorare la propria salute.

Alcuni profumi, soprattutto quelli particolarmente dolci e a base di sostanze floreali, come la lavanda, le attirano. In estate si consiglia di evitare di indossare profumi del genere o nel caso scegliere fragranze che contengano elementi diversi per non essere punte.

Zanzare punture: repellente

Per evitare che le zanzare arrivino a pungervi, oltre a evitare determinati luoghi dove la loro presenza è massiccia, si consiglia anche di optare per rimedi validi. Una soluzione come Ecopest Home è valida anche perché non è un rimedio naturale vero e proprio, ma un dispositivo tecnologico all’avanguardia finalizzato proprio ad allontanarle.

Un repellente tecnologico e innovativo in questo campo che lavora sulla tecnologia ad interferenza magnetica e ultrasuoni che questi insetti riescono a percepire in qualche modo per cui si allontanano liberamente. Un oggetto da portare anche nei luoghi di villeggiatura e collegare alla presa di corrente per un ambiente maggiormente ospitale.

Un repellente utile anche perché non risulta dannoso per gli esseri umani e animali domestici. Si sviluppa e si aziona in un raggio di circa 250 metri quadrati di superficie riuscendo così ad avere una casa libera dai parassiti. Infatti, Ecopest Home agisce non solo verso questi insetti, ma anche nei confronti di cimici, mosche, vespe, calabroni e roditori.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Privo di qualsiasi elemento che possa nuocere, è ecologico, quindi non ha nessun impatto sull’ambiente al punto da tenerlo acceso h24 7 giorni su 7. Silenzioso e non fastidioso per i vicini in quanto non causa disturbo.

L’ordine esclusivo e originale è affidato soltanto alla pagina ufficiale del sito dove si inseriscono i dati personali nel modulo ricevendo poi la chiamata dell’operatore che conferma provvedendo poi ad evadere l’ordine. Un processo utile ad acquistare due confezioni a 49,90€ con pagamento tramite Paypal, carta di credito e contanti, quindi contrassegno.