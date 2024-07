Scutigere in casa: da dove arrivano e come liberarsene

In casa possono giungere ed entrare diversi insetti attratti dalle determinate condizioni dell’ambiente. Tra questi, vi sono anche gli insetti come le scutigere che possono entrare in casa in qualsiasi momento. Scopriamo come stare lontani da questi insetti e quali sono i rimedi per potersene liberare naturalmente.

Scutigere in casa

Note anche come millepiedi, le scutigere sono insetti che è facile trovare in casa dal momento che amano particolarmente i luoghi umidi. Infatti non è raro trovarle nella cantina o nel bagno proprio per l’umidità che qui ristagna e che rende questi luoghi ideali per farle sopravvivere in questo ambiente. Non possono essere letali, ma possono essere causa di qualche fastidio.

Appartengono alla famiglia degli artropodi, ovvero gli invertebrati dotati di esoscheletro e zampe articolate e hanno molte zampe al punto che, per questa ragione, sono anche definite centopiedi o millepiedi. Facilmente distinguibili per il loro colore marrone – giallastro, si trovano in modo molto comune nelle case.

Gli insetti come le scutigere vivono in luoghi umidi e bui, di conseguenza la casa rappresenta così il loro habitat ideale. Sono insetti molto agili, veloci, in grado di camminare su diverse superfici in modo da catturare nel modo migliore le loro prede. Non sono dannose o letali per l’uomo, anzi, ma possono causare fastidi ad altri insetti come le mosche, le formiche che sono la loro sopravvivenza.

Non vi è pericolo che un insetto del genere possa arrivare a mordere o pungere, ma nel caso succedesse è bene sapere che il veleno risulta essere del tutto innocuo per l’uomo. In ogni caso, la puntura di questo insetto potrebbe portare a un leggero rossore e un po’ di prurito nell’area in cui decidono di agire.

Scutigere in casa: cause

Prima di capire quali sono i rimedi per poter allontanare gli insetti come le scutigere, è bene conoscere anche le cause per cui entrano in casa. Oltre ad essere attratte dai luoghi bui e umidi come il bagno o la cantina, l’umidità è sicuramente il fattore principale per cui arrivano ad invadere lo spazio abitativo.

Le aree poco illuminate, ma anche il sottotetto sono sicuramente i luoghi ideali dove questi insetti sono più presenti. Le porte, le finestre, le fessure nelle crepe o nel pavimento sono sicuramente alcuni dei luoghi da dove possono entrare insediandosi nell’abitazione. Possono poi essere trasportate involontariamente in scatole o legna da ardere.

Considerando che l’umidità è il terreno fertile dove le scutigere si insediano maggiormente, si consiglia di tenerla maggiormente sotto controllo in modo da evitarne così la diffusione. L’uso di zanzariere, ma anche tenere la casa pulita e asciutta, possibilmente lontana da fonti di acqua, costituisce un rimedio valido per impedirne l’invasione.

Scutigere in casa: rimedio

Per combattere gli insetti come le scutigere che si presentano in casa si consiglia di affidarsi a rimedi che siano efficaci, soprattutto nel luogo e nel tempo. Una soluzione come Ecopest Home è sicuramente la più nota come affermano gli stessi consumatori che si sono sbarazzati di questo problema in poco tempo.

Sotto questo nome si definisce un repellente tecnologico con interferenza magnetica e anche ultrasuoni che, viaggiando a una velocità di 250 Megahertz, fa in modo che questi insetti percepiscono i suoni e se ne allontanano rapidamente. Un dispositivo facilmente funzionante che rende la casa inospitale per questi parassiti.

L’ambiente si rivela poi un luogo sicuro sia per gli esseri umani che animali domestici. Un repellente dalle dimensioni poco ingombranti, molto piccolo da portare ovunque anche in vacanza. Il funzionamento è molto semplice dal momento che basta collegarlo alla presa elettrica dove può anche stare 24 ore su 24 7 giorni su 7 senza danni o impatti all’ambiente in quanto ecologico. Inoltre, riesce a combattere con diversi parassiti che possono infestare la propria casa: le mosche, le tarme, i pesciolini d’argento, ma anche i roditori. Un repellente domestico che è silenzioso, non fastidioso e soprattutto adatto per liberarsi per sempre di questi insetti.

Un repellente del genere non è da ordinare online o nei negozi fisici, ma direttamente dal sito ufficiale del prodotto in modo da preservare l’esclusività e originalità diffidando così delle imitazioni. Si riempiono poi i dati nel modulo in attesa della chiamata dell’operatore che conferma le generalità fornite per poi evadere l’ordine. Un repellente dal costo di 49,90€ per due confezioni con pagamento in contanti, carta di credito o Paypal.