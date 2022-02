L’esposizione prolungata ai raggi UV, come anche il contatto accidentale con una superficie troppo calda, può causare fastidiose ed a volte dolorose scottature.

La pelle si arrossa, si infiammata, diventa sensibile al tatto e nei casi più gravi può anche causare vesciche e desquamazioni.

Non di rado nell’area interessata possono comparire prurito, cicatrici, lentiggini, macchie scure e pelle secca.

Applicando dell’aceto di mele diluito sulle zone colpite, è possibile ridurre l’infiammazione autando così a velocizzare la guarigione dei tessuti. Vediamo come.

Aceto di mele contro le scottature: come agisce?

L’aceto si rivela un valido alleato contro le scottature superficiali della pelle in quanto:

Aiuta a bilanciare il livello di pH della pelle e migliorare il processo di guarigione.

della pelle e migliorare il processo di guarigione. Aiuta a ridurre il prurito , l’infiammazione e il dolore.

, l’infiammazione e il dolore. Aiuta ad ammorbidire delicatamente la zona interessata

la zona interessata Aiuta a rimuovere delicatamente le cellule morte .

. Aiuta ad eliminare il rossore grazie all’acido acetico dal potere sbiancante.

Inoltre sembra che l’aceto di mele stimoli la produzione di melanina, la pigmentazione che ricopre e protegge la pelle esposta al sole.

3 metodi per usare l’aceto contro le scottature

Usare l’aceto di mele contro le scottature è semplice e veloce.

Ecco tre metodi fai da te per applicarlo sulla pelle colpita:

Metodo 1

Pulire delicatamente la zona interessata con acqua fredda.

Mescolate l’aceto di mele con acqua fresca in rapporto 1: 2.

Immergere un panno morbido in esso e strizzare per rimuovere il liquido in eccesso.

Mettere il panno sulla zona interessata e lasciare agire per qualche minuto.

Ripetere il processo per 3 o 4 volte

Metodo 2

Mescolate l’aceto di mele con acqua fresca in rapporto 1: 2

Versare il composto in un flacone spray

Spruzzare il liquido sulla zona interessata

Metodo 3

Per disinfettare la pelle scottata, un metodo delicato è quello di aggiungere un bicchiere di aceto di mele all’acqua tiepida del bagno ed immergersi per 5/10 minuti.

Questo rimedio naturale ha una funzione alleviante e disinfettante, per eliminare i rischi di un aggravamento della scottatura e per ottenere sollievo dai sintomi.

In seguito ai trattamenti con l’aceto, ricordate sempre di applicare l’olio di cocco o una crema idratante sulla scottatura, per mantenere la pelle morbida ed elastica e ridarle idatrazione e protezione.

Precauzioni prima e dopo l’uso dell’aceto di mele contro le scottature

Affinchè le applicazioni di aceto contro le scottature siano un rimedio efficace ma anche sicuro, assicuratevi sempre che l’aceto sia ben diluito, poiché alte concentrazioni possono provocare una sensazione di bruciore e aggravare le condizioni della pelle già lesa.

Gli esperti in dermatologia consigliano di placare inizialmente una scottatura ardente con acqua fresca del rubinetto, utilizzando impacchi o facendo il bagno ed in seguito raccomandano anche di usare una crema idratante, un gel di aloe vera, olio di cocco o una crema all’idrocortisone.

Per scottature più profonde, non esitate a contattare il vostro medico e non intervenite con rimedi fai da te che potrebbero risultare pericolosi per la salute. Un ustione profonda necessita sempre di un trattamento medico e farmaci specifici per non incorrere in infezioni.