Shanaya Kapoor giovane attrice e influencer indiana, si sta preparando a debuttare sul grande schermo. Sui social, invece, è già popolare per la sua cura della pelle e stile impeccabile. Ma perché inserisce l’avocado nella sua beauty routine, a cosa serve?

Perché Shanaya Kapoor inserisce l’avocado nella sua beauty routine?

Shanaya Kapoor promettente attrice indiana, protagonista del regno di Bollywood, e figlia della star, è al suo debutto nel cinema ma è già super amata sui social. Il motivo? La sua bellezza autentica, naturale, e la sua passione per la moda e il fitness. La 24enne con una pelle eterea ha rivelato quali sono i principali segreti di bellezza, d’altronde sappiamo quanto il mondo di Bollywood ci tenga alla skincare. L’icona indiana della Gen Z non ha scrupoli: pur di avere una bella pelle si cosparge di fagioli e non solo. Ecco la sua particolare beauty routine con un ingrediente principale: l’avocado.

Il vero segreto dietro la sua pelle impeccabile e i suoi capelli lucenti, infatti, è un frutto che gioca un ruolo importante nel suo regime di cura della pelle: l’avocado appunto. Shanaya Kapoor confida nei poteri versatili dell’avocado per avere una pelle liscia, idratata e luminosa. Ecco alcuni vantaggi dell’applicazione dell’avocado sulla pelle:

Idratazione in abbondanza: la sua texture ricca e cremosa fornisce un’idratazione profonda, lasciando la pelle morbida ed elastica.

Nutriente: ricco di vitamine, minerali e antiossidanti, l’avocado nutre la tua pelle, donandole quella luminosità radiosa e sana.

Antietà: gli antiossidanti contenuti nell’avocado combattono i radicali liberi, contribuendo a rallentare il processo di invecchiamento. Forse è il segreto di Shanaya per una bellezza senza tempo?

L’avocado, protagonista della sua beauty routine, è un miracolo anche per i capelli e Shanaya Kapoor lo sa bene, ecco gli effetti benefici sui capelli:

Idratazione: gli oli naturali dell’avocado penetrano in profondità nel fusto del capello, fornendo l’idratazione necessaria e prevenendo la secchezza e l’effetto crespo.

Lucentezza: le vitamine e gli acidi grassi contenuti nell’avocado rafforzano i capelli, rendendoli più resistenti ai danni.

Promuove la crescita: l’avocado favorisce la crescita dei capelli nutrendo il cuoio capelluto e migliorando la circolazione sanguigna.

Shanaya Kapoor e la beauty routine: segreti di Bollywood

Shanaya Kapoor, figlia della star e produttore Sanjay Kapoor e Maheep Kapoor è pronta a immergersi nel magnetico mondo di Bollywood. La 24enne è in perfetta forma e proprio per questo non teme di condividere come fa ad avere una pelle così perfetta e piena di luce. Ecco i suoi segreti della beauty routine, come visto, a base di avocado:

Shanaya preferisce prodotti per la cura della pelle che contengano ingredienti naturali. Sebbene apprezzi i vantaggi degli scrub e degli impacchi fai-da-te fatti in casa, li trova troppo caotici.

L’attrice indiana crede che rimanere idratati sia vitale per ottenere una bella pelle, una corretta idratazione dall’interno si riflette all’esterno. Il suo ingrediente naturale preferito sia per la pelle che per i capelli è l’avocado, come già detto. Ecco ancora: Shanaya preferisce un approccio minimalista alla routine di cura della pelle per promuovere una sana respirazione, prevenendo così qualsiasi potenziale danno derivante dalla stratificazione di troppi prodotti.