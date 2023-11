Shanaya Kapoor è una delle più promettenti attrici indiane degli ultimi tempi. La 24enne, attrice e modella, è figlia dell’attore, produttore cinematografico e star di Bollywood Sanjay Kapoor. Ecco la sua dieta indulgente e il programma per tenersi in forma.

La dieta indulgente di Shanaya Kapoor: il programma

Shanaya Kapoor, giovane attrice di Bollywood, sta seguendo le orme di suo padre, la star indiana Sanjay Kapoor. Debuttante del 2019, rappresentante dell’India, Shanaya è conosciuta per il film d’esordio Bedhadak. Anche prima di lavorare al suo film, la figlia d’arte aveva numerosi ammiratori sul suo account Instagram che la seguivano per il suo stile, figura e postura elegante. Per avere un fisico snello e una pancia tonica e definita, Shanaya ama la danza del ventre. E’ questo il segreto primario dietro gli addominali di Shanaya: la danza del ventre è un’ottima forma di esercizio poiché non solo riduce il grasso della pancia, ma è anche un’attività piacevole e produttiva per passare il tempo.

L’istruttrice di danza del ventre di Shanaya Kapoor, Sanjana Muthreja, ha detto che questa attività implica molto lavoro di base e coinvolge i fianchi. Non solo aiuta nell’allenamento cardiovascolare, ma rafforza anche i muscoli centrali, il che aiuta a stabilizzare la colonna vertebrale. Altro segreto del programma fitness di Shanaya è bere molta acqua: è una delle pratiche con cui la Kapoor giura di mantenere uno stile di vita sano.

L’acqua infatti può aiutarti ampiamente a ridurre l’appetito, impedendoti di provare morsi della fame, aumentando il tasso metabolico che può aiutarti a bruciare calorie a un ritmo veloce, accelerare i movimenti del corpo durante l’esercizio ed eliminare le tossine in eccesso. Altra bevanda che aiuta il metabolismo, a cui Shanaya non sa rinunciare è il caffè. La Kapoor, cugina dell’attore Sonam Kapoor, è una fan sfegatata di questa bevanda. In un suo video social viene vista sorseggiare il caffè in giorni diversi. La giovane attrice ha scritto: “Un giorno senza caffè è come… sto scherzando, non ne ho idea”. Cos’altro fa parte della sua dieta indulgente?

Shanaya ha mostrato ai suoi followers che la sua domenica mattina inizia proprio con un bicchiere di caffè freddo e un sano toast con avocado. Per lo spuntino di mezzogiorno ha scelto dei buonissimi popcorn, ma questa è una giornata “fuori dall’ordinario”. Nella sua dieta quotidiana, invece, Shanaya ha detto che evita di mangiare zucchero e cibi a base di dolce. Soprattutto prima di andare a girare una scena di un film o un evento importante.

Shanaya Kapoor e la dieta: programma di allenamento

Shanaya Kapoor, giovane promessa di Bollywood, figlia della star del cinema hindi Sanjay Kapoor, era già conosciuta sui social prima di debuttare al cinema per la sua passione per la moda, beauty e allenamento. Facile a credere se si osserva il suo fisico scolpito, longilineo e in perfetta forma. La dieta di Shanaya, come visto, è abbastanza semplice ma molto sana eliminando zuccheri e dolci. Fondamentale l’idratazione soprattutto per chi come lei si allena sempre. Ecco il programma di Shanaya Kapoor.

L’attrice indiana riesce a mantenere il record quando si tratta di seguire le sue sessioni di allenamento. Si allena regolarmente, anche solo con esercizi di base per mantenere la stabilità e la costanza e per il benessere mentale. Il suo programma di allenamento va bene per lei perché è molto vario, da esercizi all’aria aperta al ballare, fare stretching, nuotare, fare jogging. Sui social Shanaya Kapoor dimostra come mantenersi in forma in modo divertente.