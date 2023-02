Le unghie ben curate sono in grado di cambiare in meglio il nostro look, ma come nascondere la ricrescita del gel o del semipermanente? Con il passare dei giorni dopo la Nail art cominciamo a notare, spesso con fastidio crescente, la ricrescita dall’unghia che “rovina” l’effetto complessivo.

Ecco come nascondere l’effetto antiestetico della ricrescita.

Come rallentare la ricrescita delle unghie: consigli utili

È assolutamente normale che le unghie crescano, non c’è nemmeno bisogno di dirlo, ma vedere la ricrescita del gel o del semipermanente spesso ci infastidisce. Tutte ci siamo chieste come camuffare la ricrescita del gel o del semipermanente: vediamo insieme come fare.

Tecnica del refill

Questa è senza ombra di dubbio la soluzione migliore e più professionale, ma bisognerà avere la pazienza di aspettare due o tre settimane, a seconda della velocità con cui crescono le vostre unghie.

Si tratta della tecnica del refill, che si effettua per nascondere la ricrescita delle unghie ricostruite. Consiste nel coprire lo spazio tra l’unghia ricostruita e quella naturale, riempiendolo e annullando così il dislivello che si è creato, senza però rimuovere e rifare l’intera nail art.

Coprire la ricrescita del semipermanente

Prendete uno smalto dello stesso colore di quello che indossate e stendetelo su tutta l’unghia, anche su quella già coperta dal colore.

Il risultato sarà così uniforme e la ricrescita mascherata senza troppe complicazioni. Ovviamente nel giro di poco tempo dovrete pensare ad un intervento più duraturo.

Reverse french

Armatevi di un pennellino sottile e di un colore a contrasto rispetto a quello che già indossate e dipingete la parte in cui la vostra unghia è al naturale. Otterrete così una originale reverse french manicure che darà un tocco di colore alle vostre mani, oltre a nascondere la ricrescita delle unghie in maniera efficace.

Disegni sulle unghie

Se avete fantasia e manualità potete cercare di nascondere la ricrescita unghie con piccoli disegni su tutta la superficie dell’unghia, coprendo così la differenza di colore. Lasciate libera la fantasia: potete procedere con adesivi oppure a mano libera.