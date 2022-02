L’acidità di stomaco è un problema tutt’altro che raro e spesso per ritrovare il benessere si ricorre all’utilizzo di farmaci. Prima di usare i medicinali, però, è possibile anche sfruttare i benefici offerti dai rimedi naturali. Scopriamo insieme quali sono i prodotti offerti dalla natura più utili per contrastare l’acidità di stomaco.

Alimenti migliori contro l’acidità di stomaco

In caso di acidità di stomaco è fondamentale prestare attenzione alla propria alimentazione. In particolare, è bene prediligere cereali senza glutine e carboidrati. Un alimento che non deve mancare è il finocchio perché aiuta lo stomaco in modo naturale a ristabilirsi.

Un altro alimento utile per chi ha problemi di acidità è il miele di manuka che allevia il bruciore.

Alleati dello stomaco sono anche lo zenzero e i semi di carom che possono rivelarsi davvero utili in caso di acidità gastrica.

In generale, per combattere l’acidità vi consigliamo di scegliere una dieta povera di grassi e senza cibo piccnte. Una dieta antinfiammatoria, infatti, è ideale per regalare benessere allo stomaco.

Un consiglio importante per chi ha problemi di acidità di stomaco è infine quello di bere molta acqua.

Rimedi fitoterapici per l’acidità di stomaco

I rimedi fitoterapici in caso di acidità di stomaco sono davvero numerosi. La malva è di certo in grado di alleviare i problemi gastrici così come anche l’aloe vera, la menta, la genziana, il carciofo, il cardo mariano e il cumino.

Anche la camomilla è davvero utile per alleviare l’acidità gastrica e per questo è bene sorseggiarla dopo pasti molto abbondanti.

Oli essenziali per combattere l’acidità di stomaco

Gli oli essenziali sono davvero importanti per combattere l’acidità gastrica in modo naturale. Questi aiutano infatti a riequilibrare lo stomaco donandogli benessere.

L’olio essenziale di camomilla è un vero e proprio toccasana per lo stomaco irritato. Anche l’olio essenziale di anice e l’olio essenziale di limone sono utili per contrastare l’acidità di stomaco.