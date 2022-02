L’olio di oliva è un prezioso alleato in cucina, ma è anche un prodotto ricco di benefici cosmetici. Questo olio naturale, infatti, è molto apprezzato a livello cosmetico per via delle sue eccellenti proprietà. L’olio di oliva è in particolare utile per la pelle del viso e del corpo in quanto il suo utilizzo rende la cute ricca di salute e bella da vedere.

Olio di oliva contro l’invecchiamento della pelle

Per contrastare in modo efficace l’invecchiamento cutaneo è possibile sfruttare i benefici offerti dall’olio di oliva. Utilizzare regolarmente questo olio, infatti, significa riuscire a mantenere la pelle giovane più a lungo.

L’olio di oliva è infatti in grado di proteggere la pelle da smog, agenti atmosferici, stanchezza fisica e tutto ciò che ogni giorno causa stress alla cute. Questa azione protettiva, insieme alla sua capacità di idratazione, rende l’olio ottimo per mantenere la pelle sana.

Olio di oliva per idratare la pelle

Chi ha la pelle secca dovrebbe sfruttare i benefici offerti dall’olio di oliva. Questo prodotto naturale infatti è ricco di vitamina A e di vitamina E, per questo motivo è capace di idratare la pelle rendendola elastica e luminosa in modo del tutto naturale.

Le proprietà idratanti dell’olio di oliva lo rendono dunque un ottimo alleato per chiunque. In commercio ci sono molte creme per il viso proprio a base di olio di oliva.

Per il corpo, invece, vi suggeriamo semplicemente di applicare un leggero strato di questo olio sulla pelle subito dopo aver fatto la doccia.

La pelle secca diventerà quindi solo un lontano ricordo grazie all’efficacia di questo rimedio naturale.

Olio di oliva per una pelle priva di acne

L’olio di oliva si può utilizzare per eliminare il make up in maniera del tutto naturale. Un suo impiego in questo senso risulta perfetto per chi desidera ridurre problemi della pelle come l’acne.

Le proprietà antibatteriche di questo olio, infatti, sono fondamentali per debellare le infezioni della pelle.