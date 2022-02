La tisana malva e melissa è una bevanda calda davvero ricca di benefici per la salute. I motivi per prendere l’abitudine di sorseggiare una tazza di questa tisana ogni giorno sono infatti numerosi. Scopriamo insieme quali sono le principali proprietà benefiche che la tisana offre all’organismo in maniera del tutto naturale.

Tisana malva e melissa per dormire bene

La tisana malva e melissa è perfetta per chi si sente stressato in quanto aiuta ad alleviare il nervosismo e a ridurre i sintomi dell’ansia. Proprio per questo, chi ha difficoltà ad addormentarsi e soffre di insonnia dovrebbe sorseggiare una tazza di questa bevanda durante la sera.

Bere tale tisana favorisce il rilassamento in maniera del tutto naturale e di conseguenza risulta un ottimo rimedio per chi ha problemi a dormire bene.

Inoltre, questa bevanda è ottima anche per ridurre problemi quali tosse e male alla gola. Di conseguenza, la tisana malva e melissa è perfetta per l’inverno.

Trattandosi di una bevanda naturale, questa tisana è perfetta anche per ridurre stati di depressione, nervosismo ed irrequietezza che possono sorgere durante i mesi della gravidanza. Questa tisana è quindi un vero e proprio toccasana per la gestante grazie alla combinazione di proprietà offerte dalle piante con cui si prepara.

Tisana malva e melissa per un’azione detox

Uno dei benefici principali che si ottiene bevendo regolarmente la tisana malva e melissa è legato alla sua azione detox. Questa bevanda infatti è ricca di proprietà utili per disintossicare l’organismo in maniera del tutto naturale eliminando le tossine.

Tisana malva e melissa per digerire meglio

La tisana malva e melissa è ideale anche da sorseggiare dopo i pasti abbondanti in quanto permette di migliorare la digestione.

La melissa contenuta in questa deliziosa bevanda, infatti, contrasta perfettamente le indigestioni e aiuta anche l’intestino irritabile a restare sano.