L’aglio è un prodotto molto apprezzato in cucina, ma in realtà vanta anche dei benefici cosmetici interessanti. In particolare l’aglio è ottimo per migliorare l’aspetto e anche la salute della pelle.

Aglio per contrastare i brufoli

L’aglio è molto ricco di allicina e proprio per questo motivo è ideale per contrastare la comparsa di brufoli, acne e punti neri.

Per ottenere questi benefici è necessario tagliare un pezzo di aglio e strofinarlo sulla parte interessata. In alternativa potete anche fare una poltiglia e applicarla nella zona con il problema.

Già dopo la prima applicazione vedrete un miglioramento importante anche per quanto riguarda il rossore e il gonfiore del viso.

Se l’area interessata da brufoli è vasta, vi suggeriamo di realizzare una maschera a base di aglio. In questo caso potete semplicemente schiacciare l’aglio e mescolandolo con dello yogurt bianco.

Applicate poi il composto e lasciate in posa per almeno dieci minuti prima di risciacquare con acqua calda.

Aglio contro le macchie della pelle

Strofinando l’aglio sulla pelle con una certa costanza si riesce anche ad eliminare le macchie scure che compaiono sulla pelle. Utilizzate in questo casolo solo aglio fresco e dopo qualche giorno di utilizzo costante noterete dei miglioramenti davvero notevoli.

Il problema di questo rimedio è di certo l’odore, ma se laverete la pelle con un sapone subito dopo aver risciacquato, non avrete problemi di questo tipo e potrete sfruttare questo rimedio naturale.

Aglio come tonico viso

Il decotto di aglio è ottimo come tonico per il viso. Infatti questo prodotto naturale risulta essere un eccellente rimedio naturale contro i pori dilatati. Utilizzandolo con una certa frequenza si riesce anche a combattere i segni del tempo che compaiono sul viso.

I bulbi dell’aglio sono utili anche per cicatrizzare e per questo consigliamo di strofinarli sulla pelle dove ci sono smagliature.