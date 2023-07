Aida Yespica modella, showgirl e attrice di origine venezuelana mantiene una forma fisica da far invidia alle più giovani. Ma quale dieta segue? Ecco 5 consigli per rimanere in forma.

Aida Yespica svela la sua dieta: 5 consigli per rimanere in forma

Aida Yespica, showgirl e modella venezuelana, conta un milione di followers su Instagram. Molto apprezzata dal mondo maschile ma anche da quello femminile per la sua simpatia ed esuberanza, la Yespica all’età di 41 anni è uguale a quando ha esorbito in tv vent’anni fa. Qual è il segreto della sua forma perfetta?

La Yespica ha un figlio, Aron nato nel 2008 dalla relazione con il calciatore Matteo Ferrari. Subito dopo la nascita del figlio, Aida soffrì di depressione post-partum e quindi la sua carriera subì un forte danno. Dopo alcuni anni lontana dalle scene, è ritornata in tv partecipando a diversi reality tra cui l’Isola dei Famosi. Come si tiene in forma?

Aida Yespica per avere una perfetta pancia piatta sceglie una sana alimentazione e tanto movimento. E per il benessere della mente, la showgirl consiglia di pensare sempre positivo. La Yespica è seguitissima su Instagram dove posta sue foto di vita quotidiana, in molti casi selfie. Ma ora sono alcuni di essi che hanno preoccupato i fan visto che lei ha ammesso di non essere stata bene e di aver perso tanti kg.

Con un selfie realizzato innanzi allo specchio del suo bagno la Yespica si è immortalata con indosso uno splendido completino di pizzo nero che ha messo in risalto il suo magnifico décolleté e silhouette.

Capelli sciolti e mossi, con riga di lato e ciuffo che le copre un occhio, la modella ha annunciato nella didascalia di aver perso 10 kg dopo aver preso il Covid lo scorso anno. La Yespica ha ripreso pian piano in mano le redini della sua vita che ha subito un brutto scossone visto che il virus l’ha colpita in una maniera molto forte e intensa.

La dieta di Aida Yespica: come tornare in forma?

Aida Yespica, una dei sex symbol per tantissimi uomini italiani e non solo, non appare più in tv o al cinema ma sempre sui social dove i suoi selfie guadagnano migliaia di like e commenti. Ecco alcuni segreti della sua forma fisica, dopo gli Anta.

In uno degli ultimi post social la Yespica pubblicizza una crema rassodante. I risultati, se sono quelli che si vedono in primo piano, sono a dir poco mozzafiato. Il suo fisico semplicemente perfetto: gambe lunghe, affusolate, sode, silhouette invidiabile.