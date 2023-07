Alec Baldwin è un attore, attivista e comico statunitense. Nel corso della sua carriera ha ricevuto diversi premi e nomination. Ma come si tiene in forma l’attore a 65 anni? Ecco la sua dieta.

La dieta Alec Baldwin: cosa mangia l’attore per tenersi in forma?

Alec Baldwin, uno degli attori americani più famosi, oggi 65enne in perfetta forma, è stato protagonista di un fatto spiacevole nell’ottobre 2021, durante le riprese sul set del film Rust. Baldwin ha involontariamente causato la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins e il ferimento del regista Joel Souza sparando con un’arma caricata con proiettili veri.

Ma ad attirare l’attenzione su Alec Baldwin è stata la sua trasformazione fisica. L’attore ha perso oltre 40kg dal momento in cui ha capito che il suo peso e la sua salute erano in un periodo di crisi profonda, vicino all’obesità. L’attore e star di SNL Pete Davidson ha aiutato Alec Baldwin a perdere peso con una conversazione avvenuta durante un breve incontro “senza maglietta”.

Al Tonight Show con Jimmy Fallon, Davidson ha detto di aver accidentalmente aiutato Alec Baldwin. Quest’ultimo ha chiesto a Davidson come fosse diventato così muscoloso e lui ha risposto scherzosamente: “100 flessioni e 100 addominali ogni giorno”.

Alec lo prese come un suggerimento e iniziò ad allenarsi per tornare in forma. Anche sua moglie ha svolto un ruolo chiave nel processo di dimagrimento, poiché ha influenzato i suoi cambiamenti dietetici e il menu giornaliero anche al lavoro, dandogli supporto motivazionale.

Come ha fatto a perdere cosi tanti chili? Baldwin ha cambiato la sua dieta eliminando tutti i cibi ricchi di zuccheri e carboidrati raffinati. La ragione principale di questo approccio è stata una visita dal medico.

Alcuni test di routine hanno mostrato che il suo livello di zucchero nel sangue era a livelli pre-diabetici, e tutto ciò era alimentato dal sovrappeso morboso. Ed è stato questo problema di zucchero nel sangue che ha messo Baldwin a rischio di malattie croniche che potrebbero avere effetti limitanti per la vita di un uomo sulla sessantina.

Riducendo questi carboidrati altamente elaborati, Baldwin ha compiuto un passo proattivo nella gestione dei livelli di zucchero nel sangue e nella riduzione del rischio di potenziali complicazioni per la salute. Durante una recente apparizione al famoso “Tonight Show”, l’attore ha parlato dei suoi cambiamenti nella dieta e ha riconosciuto il prezioso supporto e la guida che ha ricevuto da sua moglie, Hilaria Baldwin, durante questo processo.

La dieta di Alec Baldwin: come si allena?

La routine di allenamento iniziale di Alec Baldwin per la perdita di peso era interamente basata su sit-up e flessioni, come indicato dal “consiglio” ricevuto dal suo collega. L’attore americano si allena con un mix di allenamenti cardio per la perdita di massa grassa e allenamento della forza almeno quattro giorni alla settimana.

Il suo dimagrimento così importante ed evidente è arrivato, infatti, grazie al piano alimentare dietetico ma senza troppe restrizioni e indubbiamente un allenamento costante ed efficace. I consigli dell’amico e collega sono stati molto utili.